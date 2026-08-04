Este es el mejor papel que un equipo mexicano hizo en la Leagues Cup hasta el momento

Los años avanzan y el entorno del futbol mexicano ha aceptado (o no repelido de manera tan contundente como al principio) a la Leagues Cup. Se jugaron las primeras fechas del Apertura 2026 y toca enfrentar una nueva edición de la competición que relaciona a la Liga MX y la Major League Soccer. Por eso toca preguntarse… ¿qué club mexicano ha obtenido el mejor resultado?

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¿Cuál es el club mexicano con mejor resultado en la Leagues Cup?

Esta competición inició sus actividades desde 2019, sin embargo realmente era un mini cuadrangular hasta el 2021. Cruz Azul la ganó ese 2019, en 2020 la pandemia no permitió que se disputase, en 2021 el ganador fue León y en 2022 tampoco se disputó. Pero el cambio radical se presentó en 2023, donde enfrentó a las dos ligas de manera total y desde entonces ningún club mexicano la ha ganado.

En el formato actual donde hay múltiples partidos contra clubes de otras ligas, el futbol mexicano no ha logrado sortear de la mejor forma competir solamente en Estados Unidos y concretando viajes bastante extensos. Por eso ningún equipo de México ha ganado el torneo… ni siquiera se ha llegado a una final.

Por ello, la mejor participación de un club mexicano desde el cambio de formato la hizo Monterrey. En esa edición de 2023, los Rayados llegaron a las semifinales. Avanzaron como primeros de grupo al ganar sus dos partidos en su sector. En 16vos echaron a los Timbers de Portland, en cuartos de final derrotaron a Tigres y en semifinales cayeron 0-2 ante Nashville.

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Lo curioso es que ningún otro equipo mexicano clasificó a las semifinales. Por eso los Rayados son únicos en este torneo, que se indica sucederá al menos hasta 2028. Allí han sido unos cuantos los clubes que clasificaron a cuartos de final, zona donde sí ha habido bastante representación, incluso desde las campañas donde el torneo era más largo.

Clasificaciones a cuartos de final

Querétaro - 1

América - 1

Mazatlán - 1

Pachuca - 1

Puebla - 1

Tigres - 1

Toluca - 1