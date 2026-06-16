¿Cuál es el partido con más expulsados en la historia del Mundial?

Se sabe que en un torneo como el Mundial existe tensión y nervios de punta en diferentes espacios de la competición, incluso enfado o frustración cuando las cosas no marchan bien. Sin embargo, en Alemania 2006 un encuentro de octavos de final se convirtió en una pelea al estilo sudamericano. Así fue la vez que Portugal y Países Bajos protagonizaron el partido con más expulsados en la historia de los Mundiales.

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¿Cómo se dio el partido con más expulsados en la historia del Mundial?

Haciendo el recuento de las acciones, fue una total locura lo vivido ese día. Los dos equipos europeos salieron con la intención de que ese duelo se convirtiera en una carnicería. El estratega de aquel momento con Portugal, indicó que el encuentro fue sumamente inusual. Desde el minuto 2 se presentó la primera amarilla, e incluso una entrada de Khalid Boulahrouz sacó del partido a Cristiano Ronaldo antes del primer tiempo.

Así quedó el recuento de daños

Minuto 2 - Tarjeta amarilla para Mark Van Bommel de Países Bajos.

Tarjeta amarilla para Mark Van Bommel de Países Bajos. Minuto 7 - Tarjeta amarilla para Khalid Boulahrouz de Países Bajos.

Tarjeta amarilla para Khalid Boulahrouz de Países Bajos. Minuto 20 - Tarjeta amarilla para Maniche.

Tarjeta amarilla para Maniche. Minuto 31 - Tarjeta amarilla para Costinha de Portugal.

Tarjeta amarilla para Costinha de Portugal. Minuto 45+1 - Segunda tarjeta amarilla para Costinha, lo cual provocó su expulsión.

Segunda tarjeta amarilla para Costinha, lo cual provocó su expulsión. Minuto 51 - Tarjeta amarilla para Petit de Portugal.

Tarjeta amarilla para Petit de Portugal. Minuto 59 - Tarjeta amarilla para Giovanni Van Bronckhorst de Países Bajos.

Tarjeta amarilla para Giovanni Van Bronckhorst de Países Bajos. Minuto 60 - Tarjeta amarilla para Luis Figo.

Tarjeta amarilla para Luis Figo. Minuto 63 - Segunda tarjeta amarilla para Khalid Boulahrouz, lo cual provocó su expulsión.

Segunda tarjeta amarilla para Khalid Boulahrouz, lo cual provocó su expulsión. Minuto 73 - Tarjeta amarilla para Wesley Sneijder.

Tarjeta amarilla para Wesley Sneijder. Minuto 73 - Tarjeta amarilla para Deco de Portugal.

- Tarjeta amarilla para Deco de Portugal. Minuto 74 - Tarjeta amarilla para Rafael Van de Vaart.

Tarjeta amarilla para Rafael Van de Vaart. Minuto 76 - Tarjeta amarilla para Ricardo Costa.

Tarjeta amarilla para Ricardo Costa. Minuto 76 - Tarjeta amarilla para Nuno Valente

Tarjeta amarilla para Nuno Valente Minuto 78 - Segunda tarjeta amarilla para Deco, lo cual provocó su expulsión.

Segunda tarjeta amarilla para Deco, lo cual provocó su expulsión. Minuto 90+5 - Segunda tarjeta amarilla para Giovanni Van Bronckhorst, lo cual provocó su expulsión.

¿Quién ganó el partido con más expulsados de la historia?

Pese a que existieron multitud de patadas y el propio Luiz Felipe Scolari (DT brasileño de los lusitanos) indicó que parecía un duelo de Copa Libertadores, los goles no abundaron en el encuentro. Allí todo se definió con un solitario tanto de Maniche al minuto 23, lo que le dio el pase a Portugal a la ronda de los cuartos de final. Y la Batalla de Núremberg terminó en una interesante anécdota.