Esta es la propuesta que América le hizo a Guillermo Ochoa para un "último baile”

Hace unos días la sorpresa llegó cuando en micrófonos de la FIFA, Guillermo Ochoa anunciara que dejaría el futbol tras finalizar la Copa del Mundo. En ese sentido, América tiene otros planes y está peleando para convencer a Memo de vestir la playera azulcrema una última vez. Estas son las ofertas que los de Coapa pusieron sobre la mesa para evitar el retiro del seis veces mundialista.

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¿Guillermo Ochoa vivirá un “último baile” con el América?

Algunas fuentes alrededor del medio indican que la directiva de América está pujando bastante fuerte para convencer a Guillermo Ochoa de reconsiderar el retiro inmediato tras el Mundial 2026. Se indica que le están ofreciendo distintos planes para que se enfunde de nueva cuenta la casaca águila… al menos una temporada.

Entre los planes evidentemente se encuentra la intención de que el ídolo americanista pueda despedirse de su gente al menos en los seis meses finales de 2026. Y aunque se pudiera considerar innecesaria la oferta, el equipo de la CDMX realmente tiene una necesidad en el arco. Se indica que Luis Malagón regresaría en varios meses y no tienen suplente de Rodolfo Cota, por ello no suena descabellada la oportunidad del famoso “último baile”.

Sin embargo, en caso de que la decisión de Guillermo Ochoa sea definitiva e irrevocable, lo que le propondrán al arquero nacido en Guadalajara es un homenaje. Quieren que el arquero de 40 años tenga la oportunidad de una despedida con la afición mexicana, en un renovado Estadio Azteca y siendo histórico por su reciente récord de formar parte de seis mundiales distintos.

¿En cuántos equipos jugó Guillermo Ochoa durante su carrera?

Si Guillermo Ochoa regresa al América, sería su tercera etapa con el equipo, después de volver en 2019 tras su salida a Europa en 2011. Y aunque el portero fue un trotamundos e hizo lo que ningún mexicano había hecho en dicha posición del campo en cuanto a trayectoria, solamente militó en 8 clubes, desde sus inicios en el club azulcrema.