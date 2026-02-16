Estas son las cifras récord de mexicanos en la Champions League

El presente de los futbolistas mexicanos en la élite no luce para nada alentador, pues a principio de año solamente eran dos hombres los que compitieron en la fase de la liga de la Champions League. Sin embargo tras esta primera ronda, ambos quedaron fuera, aunque con la llegada de Obed Vargas se suma un tricolor a las posibilidades de sumar minutos. Ante eso, estos son los récords de los representantes de México en esta competencia.

¡GOL de Paulinho ! | Toluca 1 -0 Xolos | J6 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

¿Cuáles son los registros históricos de jugadores mexicanos en Champions League?

Como bien se comentó, desde principios de temporada la situación lucía complicada. Lamentablemente en el camino Huescas se fracturó la rodilla y Padilla (sin protagonismo) se fue en la primera ronda. Ahora, Obed luce como un hombre que puede encontrar y aprovechar sus posibilidades.

Ante eso, estas son algunas cifras que hablan de los mexicanos que compitieron en la Champions League.

Más goles - Hugo Sánchez - Con 17 tantos, el Pentapichichi sigue siendo el hombre más relevante en el tema de los goles a nivel europeo. No solo consiguió racimos de anotaciones a nivel doméstico en España, sino que es el mexicano con más tantos en la historia.

Con 17 tantos, el Pentapichichi sigue siendo el hombre más relevante en el tema de los goles a nivel europeo. No solo consiguió racimos de anotaciones a nivel doméstico en España, sino que es el mexicano con más tantos en la historia. Más partidos - Héctor Herrera - Previo a volver al continente americano y jugar para el Houston Dynamo, HH se ganó la confianza de Diego Pablo Simeone para ser alineado en el torneo más importante a nivel clubes del mundo. Así alcanzó los 52 encuentros, sumando más que cualquier otro compatriota en dicha competición.

Previo a volver al continente americano y jugar para el Houston Dynamo, HH se ganó la confianza de Diego Pablo Simeone para ser alineado en el torneo más importante a nivel clubes del mundo. Así alcanzó los 52 encuentros, sumando más que cualquier otro compatriota en dicha competición. Más trofeos - Rafael Márquez - Además de ser el que más títulos ganó, sigue siendo el único mexicano que ha triunfado en la Champions League. Ganó La Orejona en 2006 y en 2009, previo a salir del Barcelona.

¿Obed Vargas podrá alcanzar minutos en la presente temporada de Champions League?

El torneo entra en la etapa más dura de su año, por lo que se ve complicado para que Obed encuentre minutos. Aunque parecía que se abría una posibilidad ante las lesiones de los mediocampistas titulares, el Cholo fue claro al indicar que el muchacho se está integrando con el grupo. Sin embargo, todo puede pasar y el juvenil mexicano puede empezar a acumular minutos en otras competiciones y demostrar su valía desde el primer momento.