El sueño que cumplió Obed Vargas en el Atlético de Madrid: entrenar con su ídolo

El mediocampista mexicano Obed Vargas rechazó hace unas semanas una oferta del América y abiertamente se dijo que él tenía la mira puesta en una opción en Europa, la cual ahora se ha cristalizado al ser fichado por el Atlético de Madrid procedente del Seattle Sounders.

Te podría interesa: James Rodríguez tiene casi amarrado el equipo en el que jugará en la MLS

En los colchoneros ha tenido una calurosa bienvenida, siendo tratado con el mismo impacto que cualquier transferencia en esta época y en el marco de su arribo al campo de entrenamiento del equipo rojiblanco también ha logrado cumplir uno de sus sueños.

Te podría interesar: El día que Cristiano Ronaldo abrió la puerta a jugar junto a Lionel Messi en el mismo equipo

Obed Vargas, ya entrena junto a uno de sus referentes, Antoine Griezmann

Obed Vargas, de solo 20 años de edad ya entrena junto al flamante cuadro del Atlético, pero especialmente junto a Antoine Griezmann con quien también tuvo un momento íntimo en el que el mexicano abraza al francés con respeto, reconociendo su calidad y trayectoria.

Te podría interesar: Vinculan a cr7 con la MLS

Se dice que el galo es uno de los idolos o héroes del ex Seattle Sounders, por lo que ese primer encuentro tuvo mucho significado para Obed, quien es continuador de los mexicanos que han estado en este club.

La lista de mexicanos que han estado en el Atlético de Madrid

Jugador Posición Periodo Nota destacada Hugo Sánchez Delantero 1981 - 1985 Ganó una Copa del Rey y un Pichichi. Luis García Postigo Delantero 1992 - 1994 Marcó 28 goles en dos temporadas. Raúl Jiménez Delantero 2014 - 2015 Ganó la Supercopa de España 2014. Héctor Herrera Mediocampista 2019 - 2022 Campeón de LaLiga en la temporada 2020-21. Obed Vargas Mediocampista 2026 - Act. Recién fichado este febrero de 2026.