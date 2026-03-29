Conoce los clubes con más títulos en México durante el siglo XXI

El futbol mexicano ha vivido distintas etapas donde los clubes destacan más o menos. Las épocas doradas de alguno de ellos ya sucedió hace muchos años y otros han vivido sus mejores registros en este milenio. Ante eso, este listado ofrece un panorama de lo que han sido las primeras tres décadas en cuanto a la consecución de títulos dentro del entorno nacional.

Mazatlán vs Cruz Azul | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES Jornada 12 Clausura 2026 Liga MX

¿Cuáles son los clubes con más títulos en el siglo XXI?

Este tipo de estadísticas levantan mucha polémica alrededor por lo que significan los trofeos en el discurso de los grandes equipos de México. Pero también sirven para un análisis lo suficientemente interesante, en cuanto a las franquicias y los que han ganado desde 2001. Por ello, a algunos clubes sorprende no verlos, pues son considerados grandes y se les exigen los trofeos.

Primer Lugar - América - 18

América - 18 Segundo Lugar - Pachuca - 15

Pachuca - 15 Tercer Lugar - Tigres - 12

Cuarto Lugar - Rayados - 11

Rayados - 11 Quinto Lugar - Toluca - 11

El que es considerado por muchos el club más grande de México, sostiene ese discurso al ser el más ganador desde el 2001. Mientras que el que probablemente sorprenda bastante es Pachuca. Los Tuzos sin lugar a dudas encontraron un sitio entre los más ganadores de México recientemente, aunque en los últimos años les ha costado trabajo encontrar la fórmula ganadora.

¿Qué pasó con los títulos de Chivas, Pumas y Cruz Azul?

Los que no sorprenden en el listado son los regiomontanos, que con base en grandes inversiones se instalaron en lo más alto de las tablas de trofeos. Hoy Monterrey es el que vive un poco alejado de esos tiempos de gloria, pues desde el 2019 no levantan un título. Pero sin lugar a dudas están entre lo más competitivo en el ecosistema de la liga.

🇲🇽🏆 Los clubes mexicanos y sus títulos en el Siglo XXI



Top 5

🦅 Club América - 18

🔵 Pachuca - 15

🐯 Tigres - 12

🗻 Monterrey - 11

👹 Toluca - 11



Fuera del Top

🔵 Cruz Azul - 8

🐐 Chivas de Guadalajara- 6

🐆 Pumas - 5 pic.twitter.com/PUaDbGtLfD — SAG Fútbol (@sagfutbol) March 23, 2026

Por su parte, el resto de los “grandes del futbol mexicano” se quedaron fuera de los cinco más ganadores. El que realmente sorprende no ver es Cruz Azul, pues Chivas y Pumas han vivido crisis institucionales no menores que les tuvo en momentos bastante bajos. Pero gracias a que Toluca repuntó en los años recientes, los celestes se quedaron en la sexta posición del listado con 8. Guadalajara es octavo con seis trofeos y los Pumas novenos con cinco.