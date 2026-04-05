Conoce cuáles son los clubes que remontaron una desventaja de 3 goles en eliminatoria de Concachampions

Los partidos de cuartos de final de la Concachampions se avecinan y este tipo de enfrentamientos traen emociones especiales. Por eso vale la pena destacar que solamente cuatro equipos lograron remontar una desventaja de 3 goles traída desde el partido de ida. En un presente donde casi siempre es México vs Estados Unidos… allí destaca un club centroamericano que también completó la hazaña.

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¿Qué clubes revirtieron una desventaja de 3 goles en la Concachampions?

El contexto se ve bastante fresco, pues una de esas hazañas se vivió hace unos días en la edición 2026 de la Concachampions. Por ello vale la pena recordar a los cuatro clubes que lograron darle vuelta a algo que se veía sumamente complicado. Es decir, equipos que literalmente concretaron un milagro.

Real España (2009-10) - Los hondureños lograron un hito en la fase clasificatoria a la ronda de grupos. En esa instancia se enfrentaron a Liberia Mía para perder 3-0 la ida y darle vuelta con un 6-3 en el global. Con eso se clasificaron al Grupo D donde terminaron últimos del sector.

Los hondureños lograron un hito en la fase clasificatoria a la ronda de grupos. En esa instancia se enfrentaron a Liberia Mía para perder 3-0 la ida y darle vuelta con Con eso se clasificaron al Grupo D donde terminaron últimos del sector. América (2014-15) - Los azulcremas concretaron su milagro en las semifinales, esto con un marcador idéntico. Perdieron la ida 3-0 ante Herediano, pero clavaron 6 para ganar 6-3 y avanzar en dicha ronda de los mejores cuatro. Posteriormente, avanzaron a la final y se coronaron derrotando al Montreal Impact.

Los azulcremas concretaron su milagro en las semifinales, esto con un marcador idéntico. Perdieron la ida 3-0 ante Herediano, pero clavaron 6 para ganar 6-3 y avanzar en dicha ronda de los mejores cuatro. Posteriormente, avanzaron a la final y se coronaron derrotando al Montreal Impact. Pumas (2022) - En aquella fatídica final para los auriazules donde cayeron ante el Seattle Sounders, los cuartos de final fueron los que vieron aquella hazaña. Cayeron en la ida 3-0 ante New England Revolution y llevaron el partido a los penales tras ganar 3-0 en CU. Y al final ganar la eliminatoria 4-3 desde el manchón penal.

En aquella fatídica final para los auriazules donde cayeron ante el Seattle Sounders, los cuartos de final fueron los que vieron aquella hazaña. Cayeron en la ida 3-0 ante New England Revolution y llevaron el partido a los penales tras ganar 3-0 en CU. Y al final ganar la eliminatoria 4-3 desde el manchón penal. Tigres (2026) - Y en los octavos de final de la edición de este año se dio una épica de los felinos. Perdieron 3-0 la ida ante Cincinnati para ganar en el Universitario 5-1 con gol en el último suspiro del cotejo... en el que se vieron obligados a ganar por dicho marcador al recibir gol de visita.

¿Cuáles son los enfrentamientos de los cuartos de final de la Concachampions 2026?

Ahora se esperan con ilusión los encuentros de la ronda de los ocho mejores, donde se da un claro México vs Estados Unidos. Son 4 clubes de la MLS contra sus respectivos rivales de la Liga BBVA MX. Los juegos de ida sucederán entre el martes y miércoles 7 y 18 de abril. Mientras que las vueltas se jugarán una semana después.