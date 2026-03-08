Estos son todos los deportes donde México tiene medallas olímpicas

El olimpismo mexicano tiene exponentes que han hecho historia con poco, que se convirtieron en leyendas por su insistencia y hoy tienen un espacio en las letras doradas del deporte nacional. Aunque es evidente que México no es potencia mundial, estos atletas pusieron a soñar y gritar de euforia a miles de aficionados… que les vieron levantar medallas olímpicas a lo largo de la historia. Este es el recuento numérico de esos logros.

A casi la mitad de las Olimpiadas, las emociones se viven a flor de piel. Muchos de los deportistas siguen en preparación o incluso ya peleando por su boleto en regionales o nacionales. Hay mucha esperanza en lo que se consiga en Los Ángeles, pero antes es necesario observar cuáles son los deportes donde se alcanzó podio olímpico.

Atletismo

Basquetbol

Boxeo

Ciclismo en Pista

Clavados

Ecuestre

Esgrima

Futbol

Halterofilia

Judo

Lucha

Natación

Pentatlón Moderno

Polo

Taekwondo

Tiro

Tiro con Arco

El resumen estadístico indica que el deporte mexicano ha visto colgarse medallas olímpicas en 17 diferentes disciplinas. Y de esos, al menos en 8 se consiguió la medalla de oro - mínimo - en una ocasión. Allí se logró el primer lugar en Atletismo, Boxeo, Clavados, Ecuestre, Futbol, Halterofilia, Natación y Taekwondo.

¿Cuáles fueron las últimas medallas olímpicas de México?

Específicamente, en París 2024 la delegación tricolor alcanzó cinco preseas doradas. Allí la división fue 3 platas y dos bronces. Los segundos lugares llegaron vía Prisca Awiti en judo femenino, trampolín 3m sincronizado con Juan Celaya-Osmar Olvera y en boxeo con Marco Verde en -71 kilogramos. Mientras que en el ámbito de los terceros puestos, se consiguieron gracias a Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz en tiro con arco femenil en equipos y a Osmar Olvera quien repitió podio en 3m trampolín en los clavados.

Mientras que la última presea dorada que México alcanzó en las competencias olímpicas sigue siendo la de futbol, conseguida por el equipo varonil en Londres 2012. En aquella ocasión se venció a Brasil en la final en el estadio de Wembley.