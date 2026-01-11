Estos son todos los equipos donde Ryan Reynolds tiene invertida su fortuna

En los días pasados, el fenómeno del Wrexham escribió otra historia maravillosa para su presente que se ha llenado de grandes logros. Y una de las figuras que evidentemente ayudó a posicionar la marca de mejor manera es Ryan Reynolds. Sin embargo, ese no es el único equipo del que es dueño, son varios y de distintos deportes. En estas instituciones tiene repartida su fortuna el actor canadiense.

RESUMEN: Mazatlán 1 - 2 Juárez | J1 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Cuántos equipos tiene Ryan Reynolds?

El primer reto deportivo (y donde más dinero invirtió) fue el del Wrexham, al que compró con Rob McElhenney. Este club de Gales fue adquirido cuando estaban en la quinta división y es una historia que le dio la vuelta al mundo. Hoy incluso, ya están en la segunda división de los torneos más importantes del Reino Unido. Pero, este es el resto de instituciones donde hay dinero del actor que interpreta a Deadpool.

DC Pickleball Club - Este club de los Estados Unidos es del naciente mercado de los deportes de raquetas.

Este club de los Estados Unidos es del naciente mercado de los deportes de raquetas. New Zealand Breakers - La institución neozelandesa es de la primera división de basquetbol de la liga australiana.

La institución neozelandesa es de la primera división de basquetbol de la liga australiana. D.C. United - El club pertenece a las franquicias de la MLS y existe una inversión como consorcio.

El club pertenece a las franquicias de la MLS y existe una inversión como consorcio. Swansea City AFC - Este equipo de Gales también tiene participación minoritaria y se cuenta con algunos roles ejecutivos.

Este equipo de Gales también tiene participación minoritaria y se cuenta con algunos roles ejecutivos. Internacional de Bogotá - Hizo eco que hace unos días el actor posó con la playera del club que antes llevaba el nombre de La Equidad.

Hizo eco que hace unos días el actor posó con la playera del club que antes llevaba el nombre de La Equidad. Necaxa - Aquí su inversión tiene la mitad de las acciones del club de Aguascalientes.

¿Ryan Reynolds es dueño de todos estos clubes a nivel mundial?

No, tal como se indican algunas descripciones, el actor ha metido dinero en menores cantidades. Sin embargo, esto sucede a través de Tylis-Porter Group, que es un consorcio donde las cabezas de inversores son Albert Tylis y Sam Porter. Su misión es clara, adquirir ciertos porcentajes de influencia en distintos equipos y así crear una red deportiva global.

Así es como el artista de 49 años ha podido participar en todas estas instituciones, destacando la del Wrexham, donde adquirieron completamente al club en 2021.