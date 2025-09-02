Wrexham, club de Ryan Reynolds, invirtió más en fichajes que 16 equipos de la Liga Española; ¿cuánto desembolsó?

El mercado de fichajes en las principales ligas del futbol europeo, recientemente, culminó. Esta abarca a la segunda división de Inglaterra, torneo en donde aparece el Wrexham, equipo que lidera el actor Ryan Reynolds y que, curiosamente, gastó más en fichajes que la mayoría de clubes de LaLiga.

El Wrexham es una institución que ha superado a propios y extraños luego de que, en tan solo cuatro años, ha podido llegar a la antesala de la Premier League. La intención, entonces, es ascender al club a la máxima categoría en los próximos años, por lo que, para ello, han gastado una importante cantidad de dinero en fichajes.

¿Cuándo compró Ryan Reynolds al Wrexham?

En contexto, es preciso decir que tanto Ryan Reynolds como el también actor Rob McElhenney adquirieron al Wrexham AFC en el año 2021, por lo que, tan solo cuatro temporadas después, han tenido la oportunidad de ascender al club a la Championship, lo cual habla del involucramiento que ambos han tenido con el club.

¿Cuánto dinero se gastó el Wrexham en fichajes para esta temporada?

De acuerdo con el periodo de fichajes, el Wrexham desembolsó una cantidad que asciende a los 37 millones de euros en el mercado actual, una cantidad por demás importante para un equipo de segunda división. Uno de los elementos que destaca por haber llegado es Conor Coady, futbolista que llegó a ser considerado por la Selección Inglesa y que fue compañero de Raúl Jiménez en los Wolves.

¿Wrexham gastó más en fichajes que 16 equipos de la primera división española?

La respuesta es sí. Y es que, con los 37 millones de euros invertidos, el equipo de Ryan Reynolds pagó más en este mercado de fichajes que 16 clubes de la primera división ibérica, lo cual habla del impacto que el club desea tener para conseguir su propósito de ascender a la Premier League.

49 caps on the international stage and counting 🇧🇫



🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/q4tYAqeGqd — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 1, 2025

¿Qué equipos de LaLiga gastaron más en fichajes que el Wrexham?

De los 20 equipos que conforman la primera división española, solo cuatro gastaron más dinero en fichajes que el Wrexham, siendo estos el Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis con montos de 167, 176, 102 y 62 millones de euros, respectivamente.

¿En qué lugar va el Wrexham en la temporada actual?

Después de cuatro jornadas disputadas hasta el momento, el Wrexham se ubica en la posición número 15 de 24 luego de sumar una victoria, un empate y dos derrotas, así como siete goles a favor y siete en contra.