Conoce las mayores goleadas en la historia de la Liga MX Femenil

El futbol mexicano femenil vio un resultado de escándalo el fin de semana pasado y las consecuencias del 10-0 de América sobre Cruz Azul sigue causando reacciones. Por ello, vale la pena recordar los resultados más grandes en cuanto a diferencia de goles en la historia de la Liga MX Femenil. Esto tomando en cuenta el inicio de la era profesional desde 2017.

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¿Cuáles fueron las goleadas más grandes en la historia de la Liga MX Femenil?

El resultado de locura que se vivió el sábado pasado en la cancha del Estadio Banorte incluso provocó la destitución del estratega de Cruz Azul, pero ese no ha sido el partido con la mayor goleada en la historia de la Liga MX Femenil. Sin embargo, las águilas también estuvieron involucradas en el Clausura 2018, cuando vencieron 12-1 a Monarcas Morelia.

Incluso se debe destacar que en un top5 histórico de las mayores goleadas en el circuito femenino de México, América tiene los 3 resultados más abultados. Ya se comentó el triunfo de las azulcremas sobre Morelia y el recientemente vivido ante Cruz Azul del Apertura 2026. Pero faltaría informar sobre un 11-0 registrado ante Querétaro en el Apertura 2025.

Y este es el top5 histórico de máximas goleadas en la Liga MX Femenil:

América 12-1 Morelia - Clausura 2018

América 11-0 Querétaro

América 10-0 Cruz Azul - Apertura 2026

Pachuca 10-2 Toluca - Clausura 2023

Chivas 10-2 Santos - Apertura 2017 y Clausura 2024

¿Qué otras goleadas históricas destacan en la Liga MX Femenil?

Uno de los problemas que aquejan el presente de la Liga MX Femenil es la diferencia existente en la calidad de planteles entre muchos clubes del circuito. Por ello también se propuso el nuevo sistema de competencia. He aquí otros marcadores de escándalo que se han suscitado en los casi 10 años de la era profesional de futbol femenino en México.