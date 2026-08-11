¿Cuándo debutaría Edwin Cerrillo con el Club América?

Pese a que se ha hablado mucho de América y su falta de refuerzos (al momento han llegado dos ya con el torneo avanzado) el equipo le ha dado vuelta a eso con buenos resultados de inicio. Están en lo más alto de la Liga BBVA MX y están en la pelea directa para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup. Ante eso, la gente también urge de ver a su nuevo refuerzo, Edwin Cerrillo.

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¿Edwin Cerrillo jugará la Leagues Cup 2026?

Óscar Perea ya debutó e incluso marcó gol con América y por lo tanto la afición pide que su segundo refuerzo para este Apertura 2026 ya se estrene. Ante eso, la duda más genuina existe en torno a si Edwin Cerrillo podría ver acción el próximo jueves 13 de agosto cuando enfrenten al Austin FC en la fecha 3 de dicha competición.

Se indica que el mediocampista ya fue registrado y que Guillermo Almada pensaría en verlo en el terreno de juego. El conjunto americanista va por su tercera victoria en la presente Leagues Cup pues se juegan su pase a la siguiente ronda. Y es que el torneo ráfaga te impide distraerte o quedas fuera junto con otros 13 clubes de la Liga MX.

La probable convocatoria del joven nacido en Texas sería la primera experiencia de partido oficial que tendría con el América. Ante eso, el entorno espera ilusionado que pueda formar parte de este tercer partido. Sin embargo, no se ha declarado nada de manera oficial de parte del club ni del cuerpo técnico, que tampoco lleva prisa en darle su debido proceso al refuerzo de 25 años.

¿Cuándo se daría el debut de Edwin Cerrillo en Liga BBVA MX?

Si por alguna razón, Edwin Cerrillo no tiene participación en la Fecha 3 de Leagues Cup, América regresaría al Estadio Azteca para jugar su partido de la Jornada 4 de Liga BBVA MX ante San Luis. Ese domingo 16 sería una oportunidad más para que el refuerzo se presente en cancha ante su afición. Y si no, América enfrentará a Juárez el viernes 21 en Chihuahua para la quinta fecha del Apertura 2026.