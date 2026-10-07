Prensa argentina confirma si Lionel Messi se retira del futbol definitivamente o no

Así como Lionel Messi recibió un regalo increíble de Benín, también tuvo una noche cargada de emociones por su despedida de la Selección Argentina. El capitán disputó su último partido con la camiseta nacional en el Monumental, aunque su carrera como futbolista todavía tendría varios capítulos por delante, según la prensa argentina.

Mientras que Leo Messi se retiró de Argentina ampliando su cantidad exacta de goles, la prensa argentina confirmó qué piensa hacer con su futuro profesional. Según informó Gastón Edul, el rosarino tiene decidido cumplir su contrato con Inter Miami y no tendría en mente retirarse del futbol en el corto plazo.

Lionel Messi se quedaría a cumplir el contrato con Inter Miami

Messi tiene contrato vigente con Inter Miami hasta diciembre de 2028, después de renovar su vínculo con el club en octubre de 2025. De acuerdo con Edul, el argentino pretende cumplir ese acuerdo, por lo que su despedida de la Selección no es el final de su carrera profesional.

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En las últimas semanas habían surgido versiones sobre un posible retiro, pero esta información apunta en otra dirección. Incluso, desde Inter Miami ya expresaron su deseo de extender su estadía más allá de 2028, incluso hasta 2030.

Messi sigue jugando al futbol, pero se retira de Argentina

La decisión de Messi marca una diferencia entre dos etapas. El delantero dejará de representar a la selección de Argentina, pero continuará activo a nivel de clubes y tendrá como principal objetivo seguir compitiendo con Inter Miami.

A sus 39 años, el capitán cerró una trayectoria internacional de 21 años y se despidió como el futbolista con más partidos y goles de la historia de Argentina. Sin embargo, todavía no piensa en abandonar definitivamente el futbol.

|Foto: X @Argentina

Messi se despidió con un gol y dos asistencias

En su último partido con Argentina, Messi participó directamente en los tres goles del triunfo 3-0 ante Benín. Primero asistió a Nicolás Otamendi y después a Nico Paz, mientras que finalmente convirtió de penal para cerrar la victoria.

Así, Messi terminó su etapa con la Selección Argentina con 208 partidos y 126 goles. Después del encuentro, recibió una ovación del Monumental y se despidió entre lágrimas, pero su carrera profesional continuará, al menos hasta 2028 según la prensa argentina.

