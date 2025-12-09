Lamont Roach Jr pide justicia después de empatar contra Isaac “Pitbull” Cruz por el título interino del CMB en peso Superligero

Lamont Roach salió insatisfecho después de la decisión de los jueces en el combate frente a Isaac "Pitbull" Cruz en el Frost Bank Center de San Antonio por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los Superligeros que ostenta el mexicano.

"Lo único que quiero es justicia. Creo que debí haber ganado una victoria cerrada [contra Cruz]. Lo único que quiero es justicia. Eso es todo… No sé qué más tengo que hacer. No acepto esto para nada. Claramente pensé que gané una pelea cerrada. Estoy cansado de esto", mencionó Lamont Roach.

Te podría interesar: CONFIRMADO: Tato Noriega dice quién será el entrenador de Rayados del Monterrey para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Habrá revancha entre el Pitbull Cruz y Lamont Roach?

El peleador norteamericano aseguró que merecía ganar la pelea, a pesar de haber sido derribado en el tercer asalto, un juez vio ganar a Cruz 115-111, mientras que los otros dos lo calificaron 113-113.

"Él lanzó un jab, yo lo bloqueé y me dolió. Dije: 'está rota'. Aun así seguí intentando lanzarla, pero mi mano me dolía mucho. No estoy tratando de poner eso como excusa. Usé todo lo demás que tenía, y lo logré. Me aparté de sus golpes y gané los intercambios. Además de eso, estuve bloqueando y esquivando sus golpes. Hice lo suficiente para ganar con una sola mano", agregó Roach.

Te podría interesar: México vs Portugal: ¿Cómo y cuándo comprar boletos para ver a Cristiano Ronaldo?

Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Lamont Roach | Pelea completa | Box Azteca

El empate mayoritario fue el resultado de la segunda contienda seguida en la que Roach dejó el ring con un empate. En marzo, Roach obtuvo un empate mayoritario sin controversia frente a Gervonta Davis. De haber sido señalizada adecuadamente la rodilla de Davis en el suelo como caída, Roach habría merecido la victoria en ese enfrentamiento.