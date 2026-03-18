Cuartos de final de la Concacaf Champions Cup al momento

Los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ya tienen una serie definida y es entre dos candidatos al título, Cruz Azul y Los Angeles Football Club. La Máquina Celeste eliminó a los Rayados de Monterrey, mientras que, el cuadro californiano sufrió más de la cuenta para quitar del camino al Alajuelense en Costa Rica.

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Con solo dos club confirmados en esta instancia, aún hay 12 equipos que buscan seis puestos en los cuartos de final. Club América, Toluca y Tigres saltarán al duelo de vuelta representando al futbol mexicano, aunque solo las Águilas tienen ventaja. De hecho, los Diablos Rojos tienen que ir por la victoria en el Nemesio Diez ante San Diego, mientras que, el cuadro de la UANL prácticamente necesita un partido perfecto contra el FC Cincinnati.

Octavos de final al momento

Tigres 0-3 FC Cincinnati

América 1-0 Philadelphia Union

Toluca 2-3 San Diego FC

Inter Miami 0-0 Nashville

LA Galaxy 3-0 Mount Pleasant

Seattle Sounders 3-0 Vancouver Whitecaps

Cuartos de final al momento

Cruz Azul vs LAFC - confirmado

San Diego vs LA Galaxy

Inter Miamis vs Club América

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps

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