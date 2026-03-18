Gudiño rompe el silencio y lanza un mensaje a Larcamón ante el inminente regreso de Kevin Mier

Cruz Azul avanzó en la Concachampions, pero la noche dejó más preguntas que certezas. Y una de ellas apunta directamente a la portería.

Andrés Gudiño terminó como uno de los protagonistas del partido ante Rayados, no solo por lo que ocurrió en la cancha, sino por lo que dijo después. En un duelo que exigió al equipo en varios momentos, el arquero quedó expuesto una vez más en una jugada puntual que encendió el debate.

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Gudiño da la cara y asume el momento

El gol de Rayados, tras un disparo de media distancia, generó dudas sobre su reacción. Sin embargo, Gudiño dio la cara y habló del tema.

“Había mucha gente en el área y pierdo un poco la visión del balón, pero sí creo que tuve una reacción tardía”, explicó.

Gudiño reconoció el error, pero también dejó ver su postura: asumir y seguir dfendiendo su puesto.

“Siempre se puede mejorar… son cosas que pasan y hay que seguir”, agregó.

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El mensaje directo de Gudiño a Larcamón en plena competencia interna

Con Kevin Mier cada vez más cerca de volver a las canchas tras su fractura de tobillo, la competencia por la titularidad vuelve a hacer ruido en Cruz Azul. Y ahí, Gudiño fue igual de claro.

“Las decisiones que tome el entrenador no me corresponden… como buen soldado tengo que seguirlas”, señaló.

No hubo reclamo, ni hubo presión, con todo y que diversas fuentes aseguran que Kevin Mier saltará al campo como titular el próximo viernes ante el Mazatlán.

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El regreso de Mier cambia todo en Cruz Azul

Mientras tanto, Kevin Mier ya está completamente recuperado. Ha tenido minutos con la Sub 21 y ha mostrado buenas sensaciones en los entrenamientos en La Noria.

Cruz Azul pasa de tener una portería resuelta, a tener una decisión importante que tomar en pleno momento clave de la temporada. Y Larcamón tendrá la última palabra.