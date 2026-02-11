OFICIAL: Así quedan los cupos de extranjeros del América para el Clausura 2026

El América sorprendió a todos en el mercado de fichajes al perder a diferentes jugadores extranjeros clave en el plantel, pero en los últimos días de mercado, logró cerrar diferentes refuerzos que pueden ser clave para volver a pelear por el título en el Clausura 2026.

¡Hay que dar el máximo, América! Mañana es día de Champions Cup. 🦅 pic.twitter.com/XeIGx1JDIx — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

El equipo de Coapa no logró completar sus nueve lugares disponibles para tener a jugadores extranjeros registrados en la Liga BBVA MX. Hasta el momento, son solo siete los futbolistas extranjeros que tiene el club en el primer equipo, con la posibilidad de que sean ocho si es que un jugador de 21 años, que llegó en las últimas horas, lo registra con la plantilla para el Clausura 2026.

Los jugadores extranjeros en el América para el Clausura 2026 son:



Sebastián Cáceres

Cristián Borja

Raphael Veiga

Brian Rodríguez

Rodrigo Dourado

Vinícius Lima

Víctor Dávila

Estamos listos para jugar, Lima 👊😁 ▶️ Ve la entrevista completa: https://t.co/v1MmXPxF7U pic.twitter.com/PMq5oVrJYg — Club América (@ClubAmerica) February 11, 2026

El octavo jugador que puede usar plaza de extranjero es Thiago Espinoza, futbolista de 21 años que puede jugar con la Sub-21 pero que Jardine podría usarlo con el primer equipo para que le compita el lugar a Borja.

En caso de que no sea registrado con el primer equipo, el club se queda con dos lugares disponibles para en su momento fichar a dos jugadores extranjeros.

De igual forma, Víctor Dávila es uno de los futbolistas que estuvo cerca de salir del equipo en el Clausura 2026 y que a futuro podría dejar una plaza disponible si es que no demuestra un mejor nivel en el torneo.

Los refuerzos del América para el Clausura 2026

Para el Clausura 2026, América tuvo un total de seis refuerzos. Los jugadores que llegaron al club fueron: Fernando Tapia, Aarón Mejía, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga.Thiago Espinoza y Vinícius Lima.

Con el plantel, Jardine busca pelear nuevamente por el título del futbol mexicano y regresarle las alegrías a los aficionados.