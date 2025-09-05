Dallas Cowboys 7-7 Philadelphia Eagles en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Semana 1 de la NFL 2025 HOY jueves 4 de septiembre?: marcador online

Los actuales monarcas de la NFL reciben a los Dallas Cowboys en el primer partido de la temporada 2025-2026. Las Philadelphia Eagles quieren darle una alegría a su afición y que mejor que contra un rival divisional. Por otro lado, el conjunto de la Estrella Solitaria va con más dudas que certezas a la casa de los campeones.

Jallen Hurts y Dak Prescott parten como los mariscales de campo de sus respectivos equipos en un duelo que sacará chispas desde el primer minuto. El QB de los Cowboys tiene una deuda pendiente con su equipo, mientras que, Hurts ya sabe lo que es tocar la gloria en la NFL.