¿Dardo a Lamine Yamal? Las duras declaraciones de Hansi Flick tras empatar contra el Rayo Vallecano

Después de empatar en la jornada 3 de la Liga Española de visita frente al Rayo Vallecano, el técnico del Barcelona salió molesto con sus jugadores en la rueda de prensa en donde reprochó los egos dentro del vestuario que afectaron el rendimiento en la cancha para no salir con los 3 puntos.

“Si todos tienen una buena actitud, lo haremos mejor. Lo más importante para mí es que cuando el mercado cierre todos estén comprometidos al cien por cien. Es importante que no haya egos, matan las posibilidades de éxito. No me gusta que mis hombres se relajen”, señaló el técnico alemán.

El Barcelona deja ir la victoria en Vallecas

El Barça comenzó ganando el partido con un gol de Lamine Yamal desde los 11 pasos en la primera mitad, sin embargo, el empate llegó al minuto 67 por parte de Fran Pérez, después de una desatención defensiva, los blaugranas realizaron 12 remates en todo el partido, pero solo 3 tuvieron dirección de arco, incluso el Rayo tuvo más posibilidades de gol con 6.

“Un punto está bien. No nos merecimos más. Cometimos muchos errores. Hubo muchas equivocaciones. No ha sido un buen partido. Hay que hacerlo mejor”, añadió el entrenador alemán.

Después de la fecha FIFA el Barcelona recibirá al Valencia en la fecha 4 del torneo el 14 de septiembre y solo 3 días después hará su debut en la Champions League de visita ante el Newcastle United de la Premier League.