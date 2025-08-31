El récord de goles que necesita Saint-Maximin para igualar a Gignac en su primer torneo en México

El futbolista francés llegado desde Arabia tiene uno de los perfiles más prometedores de los fichajes realizados en los últimos años. Muchos temían que su compromiso fuera nulo, sin embargo el delantero de 28 años se ha notado totalmente comprometido. Por eso surge la pregunta, ¿cuántos goles anotará en su primera temporada en México? Allan Saint-Maximin va por el récord de André-Pierre Gignac.

¡Gol de Saint-Maximin! Al-Hilal 2-1Al-Ahli

¿Cuántos goles necesita Allan Saint-Maximin para igualar a Gignac?

El delantero francés de Tigres sin lugar a dudas es el mejor extranjero que pisó México en los últimos 10 años, por ello pensar que Saint-Maximin quiere buscar el récord del ex Marsella son palabras mayores. Pero en los pocos minutos que acumula en sus participaciones en la Liga BBVA MX ya anotó en dos oportunidades. Y con falta de la mitad del torneo, soñar no cuesta nada.

André-Pierre Gignac llegó a México en el Apertura 2015 y su arribo estuvo marcado por una de las presentaciones más espectaculares en la historia de los torneos cortos. Gignac marcó 11 goles en la temporada regular. Mientras que anotó otros 4 en la liguilla.

Entonces, en estos momentos el refuerzo bomba del América está a nueve tantos de alcanzar las cifras de Gignac en la temporada regular. Y evidentemente, los 4 que se marcaron en la denominada fiesta del futbol mexicano en aquel torneo final del 2015, hace una década atrás.

¿Cuántos goles anotó Allan Saint-Maximin en su último equipo?

Como se comentó, existían muchas dudas de qué tan comprometido llegaría Maximin, pues entre Fenerbahce y Al Ahli no concretó buenas cifras. La primera mitad del 2024 con los árabes marcó un gol. Mientras que con los turcos solamente anotó cuatro tantos desde finales de ese año hasta final de temporada del 2025.

Mientras que en dos partidos con el América, acumulando 58 minutos, Allan anotó en dos oportunidades.

