Ella es Colleen Ramsey, esposa de Aaron Ramsey, quien tiene una extraña actitud al conocer el huitlacoche y los chayotes

Una de las sensaciones del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX fue la llegada de Aaron Ramsey a Pumas. El futbolista galés aterrizó en el Pedregal para convertirse en uno de los futbolistas a seguir en el campeonato, pero quien también se está robando los reflectores es su esposa, quien al acudir a un mercado se quedó sorprendida con las diferentes verduras que encontró y hasta subió un video preguntando que era el huitlacoche y los chayotes.

Aaron Ramsey estaba viviendo sus últimos días como futbolista en Europa y le llegó la oportunidad de jugar en México con los Pumas. Sin duda, el atacante dio el sí y se vino de inmediato para reportar con los Universitarios, pero aún no tiene los minutos ni las actuaciones esperadas. Mientras el galés espera adaptarse con los Pumas, su mujer Colleen Ramsey conoce la diversidad que hay en el país.

Aaron Ramsey se prepara para debutar en Pumas

“Bywyd a Bwyd: Disfrutando la vida a través de la comida. ¿Que es esto? Bueno, se me olvido como se llaman, pero son increíbles”, son algunas de las frases que dijo Colleen en su video. De inmediato se hizo viral en redes sociales.

Los números de Ramsey en Pumas que no le favorecen

Aaron Ramsey apenas y jugó su primer partido el fin de semana pasado ante el Puebla. El resultado en Ciudad Universitaria finalizó 0-0 y el solamente jugó 29 minutos. Los Pumas siguen sin levantar en el campeonato, ya que de la mano de Efraín Juárez en el Apertura 2025 solamente han ganado dos encuentros, por tres empates y dos derrotas. Lo que pueden destacar es que desde que llegó Keylor Navas, no pierden.

Los Pumas lograron sacar un resultado muy favorable en su casa y Aaron Ramsey ya se hizo presente en el marcador de su equipo. Lo malo para los dirigidos por Efraín Juárez es que el calendario sencillo esta terminando y se le vienen a los del Pedregal partidos contra los líderes de la competencia.