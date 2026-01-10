7 alimentos para mantenerte en forma este 2026 si no tienes tiempo de ir al gym

Uno de los propósitos que año con año se repiten en todas las personas es la de mantenerse en forma y sanos. Sin embargo, muchos no lo logran debido a malos hábitos alimenticios, es por eso que te decimos cuáles son los siete alimentos que te ayudarán a conservar una dieta sana y te mantendrán en un peso saludable si no tienes tiempo de hacer ejercicio.

1.- Verduras verdes: Estas poseen una gran cantidad de vitaminas y minerales, pero sobre todo mejoran la digestión debido a la fibra que tienen, por consecuencia hacen que el peso de la persona que las consume se encuentre en equilibrio. Por otro lado ayudan a regular el azúcar. Consumirlas tiene un efecto positivo no solo en la salud sino en la energía de quien las ingiere.

verduras|Crédito: Pexels

2.- Pescado: Esta proteína de gran calidad tiene omega 3, vitaminas y minerales que mejoran la salud. Controla el peso ya que tiene menos grasa saturada además reduce considerablemente el colesterol y la presión arterial. El salmón y atún también son grandes opciones para preparar e integrar en los platillos.

salmon|Crédito: Pexels

3.- Frijoles, lentejas y garbanzos: Estas legumbres además de ser deliciosas son una fuente rica de proteína vegetal. Son bajas en grasa y proporcionan mucha energía. Si eres vegetariano o no te gusta consumir carne está es una gran opción para que incrementes en tu dieta ya que te aportan grandes nutrientes.

garbanzos |Crédito: Pexels

4.- Cereales integrales: Muchas personas le tienen miedo a los carbohidratos, sin embargo, estos no son malos, todo lo contario, aportan energía por más tiempo, benefician la salud cerebral, nutren el organismo y la fibra ayuda a regular el sistema digestivo. Estos cereales integrales se encuentran en el arroz, avena, pan (integral) y quinoa.

arroz|Crédito: Pexels

5.- Nueces: Estas tienen muchos antioxidantes, omega 3, grasas saludables, previenen enfermedades y disminuyen considerablemente el colesterol. Aunque no se deben sobrepasar las porciones ya que consumirlas en exceso es poco saludable. Por otro lado, ayudan a mejorar la piel y el cabello.

nueces|Crédito: Pexels

6.- Variedad de frutas: Todas las frutas contienen grandes vitaminas y minerales así como fibra, la cuál regula el sistema digestivo. Consumirlas previene enfermedades e hidrata el cuerpo, además de que brindan gran saciedad, lo cuál beneficia el control del peso.

Frutas|Crédito: Pexels

7.-Chía: Es un alimento que ayuda a controlar el azúcar en la sangre, mejora la digestión por la gran cantidad de fibra que aporta y sobre todo ayuda a controlar el peso ya que integrarla en licuados o el agua hace que la saciedad aumente. Por otro lado, cuenta con calcio, lo que protege los huesos.