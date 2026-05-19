David Medrano; analista de TV Azteca Deportes sobre la final del Clausura 2026: ''Cruz Azul tiene mejor equipo’’

La intensidad de la final del Torneo Clausura 2026 entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM ya empezó. En la Mesa Protagonista de TV Azteca Deportes hubo opiniones encontradas para definir qué equipo será el monarca del balompié nacional. David Medrano y Carlos Guerrero coincidieron en que el cuadro celeste tiene un plantel más robusto que Universidad Nacional, sin embargo, Christian Martinoli reiteró que el ambiente en el Estadio Olímpico Universitario será un factor a favor de los del Pedregal.

''Cruz Azul tiene mejor 11, mejor banca y mejor plantel, pero, también me parece que cerrar la serie en Ciudad Universitaria y el timing que trae Pumas, empareja todo.'', declaró Medrano en La Mesa Protagonista. Por otro lado, Omar Villarreal destacó el tema Kevin Mier; ''Yo si fuera Efraín Juárez le pediría a todos mis delanteros, Morales, Antuna, Juninho de pegarle fuera del área.'', mencionó.

Finalmente, Christian Martinoli expresó: ''Es un ambiente mucho más fuerte el que se vivirá en Ciudad Universitaria, que en el estadio Ciudad de los Deportes.'', opinión que secundó tanto Warrior como Villa Villa.

La final se vive por TV Azteca Deportes

Como ya es tradición, la mejor televisora del país tiene los mejores eventos y la Liga MX no es la excepción. Para sus millones de aficionados, traemos la final completa por la señal de TV Azteca Deportes. Disfruta EN VIVO y GRATIS el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo a las 8:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página azteca deportes.com.

Por si fuera poco, el domingo 24 de mayo también tenemos una cita a las 7:00 pm para definir al nuevo monarca del futbol mexicano. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y a todo el equipo de TV Azteca Deportes en la que será una noche para recordar en la historia del balompié.