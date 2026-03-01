ÚLTIMA HORA: David Medrano revela cuándo vuelve Alexis Vega a las canchas

Antonio Mohamed recuperará a una de sus piezas más importantes en el Deportivo Toluca; Alexis Vega. El volante ofensivo mexicano no ha estado disponible desde el 14 de diciembre de 2025 cuando jugó en la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 contra los Tigres de la UANL en el Nemesio Diez y que a la postre, significó una nueva estrella en el escudo choricero.

En la transmsión de TV Azteca Deportes del partido entre justamente los Diablos Rojos y las Chivas del Guadalajara, nuestro periodista David Medrano Felix reveló en exclusiva cuando estará de regreso en las canchas Vega. Será el próximo martes 3 de marzo cuando el ex jugador del 'Rebaño Sagrado' este disponible para Mohamed en la convocatoria para el duelo que sostendrán ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario.

Listo para una posible Copa Mundial de la FIFA 2026

El ofensivo de los Diablos Rojos arrastó un problema en la rodilla derecha y eso puso en duda su posible presencia en la lista final de la Selección Mexicana de futbol para la justa mundialista. Será cuestión del 'Vasco' y del mismo Vega con sus actuaciones para ver si es elegible a nivel físico y de juego en estas próximas semanas.

Cabe recordar que, México tendrá todavía cinco compromisos de preparación antes del partido del 11 de junio ante Sudáfrica que marcará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ello, Vega tendría que 'acelerar' si busca un lugar en la convocatoria final y llenarle el ojo a Aguirre y su cuerpo técnico.

