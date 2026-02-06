ÚLTIMA HORA: David Medrano revela el PROBLEMA que tiene Cruz Azul para el fichaje de Joao Pedro para el Clausura 2026

David Medrano reveló en sus redes sociales los motivos por los cuales se ha complicado el fichaje de Joao Pedro con Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El colaborador de TV Azteca Deportes dio a conocer en sus redes sociales que el fichaje se encuentra "atorado" pero se debe a un motivo entre el jugador y la Máquina. Joao estaría buscando tener un contrato largo con el club que sea por lo menos de tres años, pero Cruz Azul quiere apostar a un contrato de 1 o 2 años con objetivos.

Por el momento, ambas partes se mantienen negociando para poder llegar a un acuerdo que los una antes de la fecha límite del Clausura 2026.

La millonaria cantidad que pagaría Cruz Azul por Joao Pedro

Cruz Azul tendría que pagar la clausula del contrato de Joao Pedro para poder hacerlo su nuevo delanto pues el conjunto del Atlético de San Luis no lo quiere dejar salir con un acuerdo directo.

Diferentes rumores señalan que la Máquina tendría que pagar cerca de cinco millones de dólares para poder hacerse de los servicios del atacante.