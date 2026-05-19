De ser ESTRELLA en la Liga MX a descender en España

Esteban Andrada no la pasa nada bien en el futbol ibérico con el Real Zaragoza, el arquero argentino quien está en préstamo por parte de Rayados de Monterrey está prácticamente descendido a la tercera división del balompié español. Por si fuera poco, el futbolista sudamericano saltó a la fama en los últimos día por una agresión en el partido contra la Sociedad Deportiva Huesca del pasado 26 de abril y se perderá lo que resta de temporada (dos juegos).

Con una serie de combinación de resultados, el Zaragoza es último en la tabla general con 35 unidades en 40 partidos disputados y está matemáticamente descendido a la tercera división de España. A pesar de que tiene dos compromisos aún por disputar contra Málaga y Unión Deportiva Las Palmas, lamentablemente para su causa ya no le alcanza para mantener la categoría.

Contrato con Rayados

Con la suspensión, todo parece indicar que Andrada ya no volverá a jugar con el Real Zaragoza y tendrá que reportar con los Rayados de Monterrey en el próximo semestre. El guardameta argentino tiene vínculo con La Pandilla hasta verano del próximo año y su futuro profesional pende de un hilo.

De hecho, los Rayados tienen a Santiago Melé (arquero uruguayo) en sus filas y suplente tras la irrupción de Luis Cárdenas, por lo que, podríamos ver que tanto Andrada como Melé sean vendidos o cedidos una vez más por la nueva directiva albiazul comandada por Dennis Te Kloese.