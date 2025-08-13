¿Cuándo debutará Saint-Maximin con el América?

La llegada de Allan Saint‑Maximin al América ha generado gran expectativa entre la afición azulcrema. El atacante francés fue confirmado oficialmente como nuevo refuerzo.

Llegó procedente del Al‑Ahli y tras ser prestado al Fenerbahçe y en el día de su anuncio el extremo francés ya se entrena con el primer equipo, pero aún no ha definido una fecha clara para su debut en la Liga BBVA MX.

Allan Saint-Maximin podría debutar con América ante Chivas

El atacante, uno de los más caros en la historia reciente del club, ya realizó sus primeras prácticas con el equipo y demostró su calidad técnica con lujos que rápidamente se viralizaron. En su debut en Coapa, incluso se lució con un pase de tacón y un potente disparo que generaron admiración entre sus compañeros; aunque la realidad es que el futbolista no llegó a su nuevo equipo en condiciones óptimas de ritmo físico y acondicionamiento, lo que impide que sea contemplado en el partido de la jornada 5 contra Tigres.

Las estimaciones apuntan a que su debut podría llegar en la jornada 6 contra Atlas el próximo 24 de agosto, aunque se estima que su inclusión en el equipo se dará de forma progresiva, por lo que su debut podría aplazarse incluso hasta la séptima u octava jornada, por lo que podría enfrentarse a Pachuca a finales de mes o incluso a Chivas el 12 de septiembre.

¿Qué dijo André Jardine del debut de Saint-Maximin?

El técnico brasileño muestra optimismo sobre el aporte del francés, pero prefiere no apresurar su inclusión. “Tiene nivel para estar en cualquier liga, nos sumará mucho, no sabemos (cuándo debuta), depende de cómo se siente, la altitud, los entrenamientos; imagino que no tardará mucho”, comentó Jardine tras el triunfo ante Querétaro.

En más información del nuevo fichaje americanista, Allan Saint-Maximin no ha sido registrado con el conjunto azulcrema y tampoco se ha oficializado el dorsal que portará, pero en el entrenamiento del día en Coapa entrenó ya con la equipación del equipo y el número 97, mismo que sí podría utilizar con el Club América.

