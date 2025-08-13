Tras el regreso de Diego Cocca, los jugadores que fueron campeones con él en Atlas

Los rojinegros del Atlas anunciaron que Diego Martín Cocca asume el cargo de Director Técnico del Primer Equipo Varonil y regresa para el Torneo Apertura 2025.

Esta será la tercera etapa de Cocca en el club. Su historia con la institución incluye un periodo como jugador y una segunda etapa como entrenador, en la cual el equipo consiguió un Bicampeonato de Liga BBVA MX y un título de Campeón de Campeones.

Los jugadores que ya fueron campeones en Atlas con Cocca

La actual designación, responde a una profunda evaluación y a la convicción de incorporar un liderazgo con probada capacidad y un total entendimiento de lo que significa representar a Atlas. Con esto repasamos los cuatro jugadores que sobreviven en la institución tapatía desde aquel bicampeonato conseguido en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Camilo Vargas

El arquero que fue pieza fundamental durante ambos torneos y apareciendo en momentos puntuales durante la fase final, incluyendo la tanda de penaltis en la final de vuelta frente a León donde atajó dos disparos y una gran actuación en la final de vuelta del Clausura 2022 en contra de los Tuzos.

Gaddi Aguirre

El defensor canterano de los Zorros disputó algunos partidos durante las dos campañas como suplente y en la final ingresó de cambio siendo un cambio recurrente para Diego Cocca.

Aldo Rocha

El capitán y líder del medio campo para Diego Cocca, convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes en la historia del club y siendo el que levantó ambos trofeos con el gafete de capitán.

Edgar Zaldívar

Fue pieza clave en el esquema de Diego Cocca, entrando como un cambio recurrente o siendo en algunas ocasiones titular en el medio campo. En la final del 12 de diciembre de 2021 tuvo una oportunidad clara que es recordada como una de las peores fallas en las finales del futbol mexicano; sin embargo anotó uno de los penaltis en la serie de disparos desde los once pasos.

