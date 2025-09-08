¡El esperado debut! ¿Cómo le fue a la Maga Ovalle en su debut con Orlando?

En actividad de la jornada 19 de la National Women’s Soccer League, la atacante mexicana Jacqueline Ovalle vivió sus primeros minutos como futbolista del Orlando Pride.

Desafortunadamente para ella fue en la derrota del conjunto californiano por marcador de 5-2 ante el Chicago Stars. La seleccionada mexicana ingresó de cambio en el arranque del segundo tiempo.

¿Cómo fue la inesperada derrota del Orlando Pride en la NWSL?

El Chicago Stars FC inauguró con fuerza su nuevo estadio en Evanston, Illinois, en una jornada dominada por su ofensiva en el triunfo por 5-2 frente al Pride. Tras un primer tiempo sin goles, el partido estalló en la segunda mitad, con una lluvia de tantos que definió el rumbo del encuentro. En el minuto 50, Sam Staab abrió el marcador con un tremendo disparo de tiro libre desde apenas fuera del área, clavando el balón en la escuadra superior izquierda.

Orlando logró igualar rápidamente con un tanto de Carson Pickett, pero la respuesta del Chicago fue fulminante: tres goles consecutivos de Jameese Joseph, Bea Franklin y Julia Grosso inclinaron completamente el marcador. La reacción tardía de Haley McCutcheon apenas sirvió para maquillar el resultado, una derrota a las actuales campeonas de la liga estadounidense.

¿Cómo le fue a la Maga Ovalle en su debut con el Orlando Pride?

Pero una de las partes más destacadas del partido fue el debut de ‘La Maga’ Ovalle como futbolista del Pride. La atacante mexicana ingresó de cambio en el arranque del segundo tiempo, reemplazando a Simone Charley y aunque jugó los 45 minutos restantes, su actuación no fue muy destacada.

Después de darle la vuelta al mundo y convertirse en uno de los traspasos más caros de la historia en el futbol mundial valuado en 1.5 millones de dólares de Tigres al Orlando, Jackie firmó un contrato de dos años con opción a extensión hasta 2028 y tras ya varios días de incorporación al equipo, Ovalle finalmente vivió sus primeros minutos en la liga estadounidense.

En sus estadísticas tuvo pocas cosas destacadas. Un total de 52 minutos, 23 toques de balón, nueve de diez pases precisos, dos duelos ganados y ocho balones perdidos. Desafortunadamente para su causa, ella incluso fue la culpable de una falta que terminó en gol del rival.

