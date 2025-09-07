América 2-1 San Luis: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 Liga BBVA MX Femenil hoy 7 de septiembre?; marcador online

Este domingo 7 de septiembre, el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil: América recibe al Atlético San Luis en un choque que promete emociones, goles y una batalla por consolidar posiciones clave en la tabla.

Las Águilas llegan como líderes absolutas con 24 puntos, producto de ocho victorias y una sola derrota, sufrida en la jornada anterior ante Pachuca. A pesar de haber perdido el invicto y jugar con una futbolista menos por la expulsión de Scarlett Camberos, el equipo mostró carácter y mantiene su etiqueta de favorito. Su ofensiva, con 36 goles en nueve partidos, es la más letal del torneo, y jugadoras como Montse Saldivar e Kiana Palacios han sido clave en la generación de peligro.

Por su parte, Atlético San Luis vive un torneo sorpresivo y alentador. Con 16 puntos y ubicadas en la octava posición, las potosinas vienen de golear 6-0 a Puebla y han demostrado solidez defensiva, siendo la segunda mejor zaga del campeonato con solo ocho goles recibidos. Bajo la dirección de Ignacio Quintana, el equipo ha superado expectativas y busca dar el golpe en la capital.

¿Quién domina en los últimos cinco enfrentamientos directos?

El historial favorece ampliamente al América, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos con marcadores abultados. Sin embargo, San Luis llega con confianza y sin nada que perder, lo que podría convertir este duelo en una prueba real para las azulcremas.

Horario del partido entre América vs Atlético San Luis

El partido está programado para las 12:00 horas (centro de México) y será transmitido por ViX y las redes oficiales de la Liga MX Femenil. Todo está listo para un domingo de fútbol vibrante.

