Nota

ÚLTIMA HORA: Se suspende el partido de Tigres y Monterrey

El partido entre Tigres vs Rayadas de Monterrey de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil fue suspendido por condiciones climáticas

Tigres Rayadas Femenil
Iván Vilchis
Liga MX Femenil
El encuentro entre Tigres vs Rayadas de Monterrey fue suspendido durante el medio tiempo del encuentro por una tormenta eléctrica en la ciudad.

El partido se encontraba en el medio tiempo tras un primer tiempo en el que lograron dominar las felinas poniendo el marcador 4-0, cuando empezó a llover en el Estadio El Volcán y posteriormente empezó la tormenta eléctrica.

El encuentro no pudo ser reanudado y la Liga BBVA MX Femenil confirmó a través de sus redes sociales que el segundo tiempo será retrasado por las condiciones climáticas.

Por el momento, se desconoce la fecha en la que se podrá reanudar el encuentro.

Así va el Tigres vs Rayadas Jornada 10 Apertura 2025 Liga BBVA MX Femenil

En el primer tiempo, Tigres logró llevarse la ventaja de 4-0 con goles de: López, Hermoso y doblete de Kgatlana. Un juego dominado por las felinas ya que las Rayadas no han logrado imponer su juego.

¿Qué hacer en una tormenta eléctrica en un estadio?

En caso de una tormenta eléctrica en un estadio, debes seguir las instrucciones del personal del estadio y dirigirte a refugios de seguridad designados, que suelen ser edificios sólidos y alejados de objetos metálicos o terrenos abiertos. Si no hay refugios disponibles, busca un edificio resistente o tu vehículo cerrado. Una vez dentro, aléjate de ventanas y puertas, y no toques artefactos eléctricos.

Tigres Femenil
Rayados Femenil
