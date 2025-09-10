Debutó con doblete en el Clásico Nacional ante Chivas, hoy no se sabe nada de él

Una nueva edición del Clásico Nacional está a punto de llegar, motivo por el cual luce como el momento idóneo para recordar a Juan Carlos Silva, un elemento que surgió en las fuerzas básicas del Club América y que, en su debut, pudo anotar un doblete nada más y nada menos que ante las Chivas del Guadalajara.

Parecía que la carrera del Torito Silva estaría marcada por éxitos en uno de los equipos más importantes de la Liga BBVA MX; sin embargo, y como ha ocurrido con otros futbolistas mexicanos, hoy en día se sabe poco de él a pesar de las constantes oportunidades que tuvo en la primera división nacional.

¿Qué fue del Torito Silva, jugador que debutó con doblete en el Clásico Nacional?

Fue en el Apertura 2027, más precisamente en la Jornada 14, cuando el Torito Silva fue titular en el Clásico Nacional entre América y Chivas luego de debutar profesionalmente ante Jaguares. Al final, el resultado quedó en favor de los de Coapa por 2-1, aunque lo que más llamó poderosamente la atención fue el doblete del en ese entonces juvenil mexicano.

El héroe de este partido venció en un par de ocasiones a Luis Míchel en tan solo cinco minutos, marcando un antes y un después en la historia de este Clásico Nacional. Se pensaba, entonces, que su carrera no tendría fin; sin embargo, una baja de juego, malas decisiones y algunas lesiones terminaron con su carrera.

¿En qué otros equipos jugó el Torito Silva?

Luego de bajar su nivel y de formar parte del Preolímpico del 2008 en donde México quedó fuera de los Juegos Olímpicos, el Torito Silva se despidió del América en el 2011 para formar parte de otras instituciones tales como el San Luis, La Piedad, Celaya, Irapuato, Necaxa y Pachuca, por citar algunos ejemplos.

¿Cuándo se retiró el Torito Silva del futbol?

Oficialmente se desconoce la fecha de retiro de Juan Carlos Silva, pues se sabe que tras un paso por el futbol de Centroamérica en 2017, su último equipo fue en 2021 a través del Club Achuapa de Guatemala. Hoy en día, el Torito forma parte de partidos entre leyendas del Club América y, según sus redes, se dedica a “disfrutar del momento”.

¿Cuándo y a qué hora será el Clásico Nacional entre América y Chivas?

La siguiente edición del Clásico Nacional entre América y Chivas se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en punto de las 21:15 horas en el estadio Ciudad de los Deportes. Los azulcremas llegan como el sublíder de la clasificación, mientras que el Rebaño arriba con solo un triunfo en la temporada.