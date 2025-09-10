Costa Rica empata contra Haití y al momento estarían FUERA del MUNDIAL 2026

Se complican las cosas en la Selección de Costa Rica. Dirigidos por Miguel Herrera, la escuadra de los ‘Ticos’ no pudo pasar del empate en el inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

En primera instancia, el combinado del ‘Piojo’ y Nicaragua igualaron 1-1 el pasado 5 de septiembre. Ahora, Costa Rica y Haití dividieron puntos tras empatar 3-3 en la Jornada 2 de las Eliminatorias.

Ubicados en el Grupo C, el conjunto de Miguel Herrera se encuentra en segundo lugar con dos unidades en un sector que lidera Honduras con 4 puntos, pues la escuadra de ‘La H’ hizo un punto contra Haití y vencieron a Nicaragua.

¿Cómo son las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026?

En las Eliminatorias de Concacaf, los tres equipos que lideren cada grupo obtendrán el boleto directo al Mundial de 2026. Por su parte, los dos mejores segundos lugares avanzarán a la ronda de repechaje intercontinental de la FIFA a disputarse en marzo de 2026 por los últimos lugares en la Copa del Mundo.

Con los resultados obtenidos al momento, la Selección de Costa Rica estaría fuera del Mundial del año entrante, pues en la tabla de segundos lugares, se ubican en el tercer puesto, por lo que si las Eliminatorias de Concacaf terminaran este 9 de septiembre, los ‘Ticos’ quedarían sin posibilidad de jugar la repesca.

Los siguientes partidos de ‘La Sele’ en la Ronda Final rumbo a la Copa del Mundo serán en la Fecha FIFA de octubre, mes en el que se visitan a Honduras en el Estadio General Francisco Morazán y reciben a Nicaragua en el Estadio Nacional de Costa Rica, partidos a disputarse el 9 y 13 del mes entrante.

Desde su llegada al banquillo de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera tiene un registro de 11 partidos dirigidos con una marca de seis victorias, tres empates y dos derrotas.

