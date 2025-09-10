Xolos le gana la carrera a Pumas: este es el refuerzo europeo de Tijuana para el Apertura 2025

Xolos anunció el fichaje de Mourad El Ghezouani, proveniente del Elche de España, país donde nació, aunque representa a la Selección de Marruecos. Tijuana le ganó la carrera a Pumas al conseguir a su delantero de talla europea, pese a que los universitarios se ofreció un crack gratis para el Apertura 2025 . El artillero ya hasta posó con la playera del club fronterizo y se espera que haga su debut en el duelo que sostendrán ante Atlético de San Luis.

Mourad buscará reforzar la ofensiva de Xolos, a fin de que sea más letal a la hora de definir para sacar los 3 puntos y escalar en la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX pues, aunque por el momento el club se ubique en la zona de Play-in con 12 puntos, no está de más tener un equipo competitivo para encarar la segunda mitad del torneo, que se reanuda este fin de semana con la jornada 8 tras el parón de la Fecha FIFA de septiembre .

@xolos Mourad El Ghezouani es el refuerzo europeo de Xolos para el Apertura 2025

¿Quién es Mourad El Ghezouani, el flamante refuerzo de Xolos para el Apertura 2025?

Mourad El Ghezouani tiene 27 años y vivirá su primera experiencia en el extranjero, ya que toda su carrera la ha hecho en Europa, al iniciar en las Fuerzas Básicas del Villarreal y Elche, club con el que se afianzó desde 2023. El delantero no ha tenido una carrera fácil, pues en sus inicios fue prestado al FC Alcoyano y Burgos, equipos de la Cuarta y Segunda División de España, respectivamente.

El Ghezouani disputó en total 4 temporadas con el Elche, en las cuales marcó 18 goles en 81 partidos, según estadísticas de la plataforma BeSoccer. El flamante refuerzo de Xolos, en la reciente temporada de La Liga de España, solo disputó 2 de los 3 partidos que van hasta el momento, aunque no anotó ni dio asistencias.

¿Cuánto pagó Xolos por su refuerzo europeo?

Xolos hizo oficial la llegada de Mourad El Ghezouani, aunque de momento se desconocen datos de su contrato como por cuánto tiempo firmó y la cifra que pagó el club fronterizo por hacerse de sus servicios. No obstante, Transfermarkt lo tasa en 1.4 millones de euros (30.4 millones de pesos), el precio más alto de su carrera.