Definidos los PLAYOFFS 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol; este sábado 8 de agosto comienzan las series
La Liga Mexicana de Beisbol tiene ya definidos sus PLAYOFFS de la temporada 2026, tras un día definitorio en la que Algodoneros dejó fuera a los Rieleros de Aguascalientes.
Los Playoffs 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol han quedado definidos, tras días de suspenso. En el cierre de la temporada regular Algodoneros de Unión Laguna tomaron el último boleto disponible y se verán las caras ante los Toros de Tijuana que además lucen entre los favoritos al campeonato; en la lucha eliminado quedó Rieleros de Aguascalientes con lo que la agenda y enfrentamientos de postemporada han quedado oficialmente anunciados.
Ahora se disputará la etapa conocida como Primer Playoff con seis equipos por zona. Avanzarán los tres ganadores y el boleto extra se define por la regla del mejor perdedor, que es aquel que logre llevar su serie a más juegos para definifir al ganador.
Diablos Rojos del México se enfrentarán a Guerreros de Oaxaca
Comenzando en el Estadio Alfredo Harp Helú, los Diablos se medirán ante el equipo de Guerreros de Oaxaca con el que están estrechamente ligados. Será como todas, una serie a ganar 4 de siete encuentros para obtener un boleto a la Serie de Zona.
Los Diablos no solo firmaron otra enorme temporada de 63 victorias con 29 derrotas, además tienen en Juan Carlos Gamboa al Champion Bat con .371 sin olvidar a Julián Ornelas que es el máximo pelotero de carreras anotadas con 96. Los pingos lucen como favoritos a ganar este primer playoffs y a ganar el tricampeonato.
Toros de Tijuana, reciben a unos Algodoneros altamente motivados
Los Toros de Tijuana, líderes en el norte con 58-31 firmaron una gran campaña. Terminaron también enredados en la polémica por la pelea en la que Danry Vásquez perdió la cordura, pero los fronterizos tienen en este 2026 la gran posibilidad de llegar muy lejos.
Pero enfrente los Algodoneros están acostumbrados a ir a Playoffs y haber obtenido el último boleto los tiene con la mentalidad de dar otro golpe en la temporada de LMB.
Estas son las series del Primer Playoff y los días en los que se jugarán los partidos
ZONA SUR
-Guerreros de Oaxaca (6) vs Diablos Rojos del México (1)
Juego 1 | sábado 8 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas
Juego 2 | domingo 9 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas
Juego 3 | martes 11 de agosto | Estadio Yu´Va | 19:00 horas
Juego 4 | miércoles 12 de agosto | Estadio Yu´Va | 19:00 horas
*Juego 5 | jueves 13 de agosto | Estadio Yu´Va | 19:00 horas
*Juego 6 | sábado 15 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas
*Juego 7 | domingo 16 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas
*En caso de ser necesario
-Bravos de León (5) vs Olmecas de Tabasco (2)
Juego 1 | sábado 8 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:00 horas
Juego 2 | domingo 9 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 18:00 horas
Juego 3 | martes 11 de agosto | Estadio Domingo Santana | 19:30 horas
Juego 4 | miércoles 12 de agosto | Estadio Domingo Santana | 19:30 horas
*Juego 5 | jueves 13 de agosto | Estadio Domingo Santana | 19:30 horas
*Juego 6 | sábado 15 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:00 horas
*Juego 7 | domingo 16 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 18:00 horas
*En caso de ser necesario
-Pericos de Puebla (4) vs Piratas de Campeche (3)
Juego 1 | sábado 8 de agosto | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:15 horas
Juego 2 | domingo 9 de agosto | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:15 horas
Juego 3 | martes 11 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
Juego 4 | miércoles 12 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
*Juego 5 | jueves 13 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
*Juego 6 | sábado 15 de agosto | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:15 horas
*Juego 7 | domingo 16 de agosto | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:15 horas
*En caso de ser necesario
ZONA NORTE
-Algodoneros del Unión Laguna (6) vs Toros de Tijuana (1)
Juego 1 | sábado 8 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
Juego 2 | domingo 9 de agosto | Toros Mobil Park | 18:05 horas
Juego 3 | martes 11 de agosto | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
Juego 4 | miércoles 12 de agosto | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
*Juego 5 | jueves 13 de agosto | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
*Juego 6 | sábado 15 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
*Juego 7 | domingo 16 de agosto | Toros Mobil Park | 18:05 horas
*En caso de ser necesario
-Acereros de Monclova (5) vs Caliente de Durango (2)
Juego 1 | sábado 8 de agosto | Estadio Francisco Villa | 18:00 horas
Juego 2 | domingo 9 de agosto | Estadio Francisco Villa | 17:00 horas
Juego 3 | martes 11 de agosto | Estadio Kickapoo Lucky Eagle | 19:45 horas
Juego 4 | miércoles 12 de agosto | Estadio Kickapoo Lucky Eagle | 19:45 horas
*Juego 5 | jueves 13 de agosto | Estadio Kickapoo Lucky Eagle | 19:45 horas
*Juego 6 | sábado 15 de agosto | Estadio Francisco Villa | 18:00 horas
*Juego 7 | domingo 16 de agosto | Estadio Francisco Villa | 17:00 horas
*En caso de ser necesario
-Charros de Jalisco (4) vs Sultanes de Monterrey (3)
Juego 1 | sábado 8 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
Juego 2 | domingo 9 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
Juego 3 | martes 11 de agosto | Estadio Panamericano | 19:30 horas
Juego 4 | miércoles 12 de agosto | Estadio Panamericano | 19:30 horas
*Juego 5 | jueves 13 de agosto | Estadio Panamericano | 19:30 horas
*Juego 6 | sábado 15 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
*Juego 7 | domingo 16 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
*En caso de ser necesario
Solo uno levantará el trofeo.🏆— Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) August 7, 2026
El camino está trazado. Cada serie será una batalla, cada out una prueba y cada victoria un paso más hacia la gloria.
Que comience la carrera rumbo a la Serie del Rey👑#LaLigaFuerteDeMéxico💪🏼🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/79ZuZDkQin