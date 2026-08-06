Playoffs 2026 Liga Mexicana de Beisbol: este es el escenario de los juegos

La Liga Mexicana de Beisbol está por cerrar su temporada regular 2026 y a falta de un día de actividad, hay un escenario de playoffs, etapa que comienza este próximo viernes 8 de agosto. Una vez que concluyan los partidos de este jueves, se harán oficial los enfrentamientos rumbo a la Serie del Rey 2026.

¿Cuál es el panorama de postemporada en la Liga Mexicana de Beisbol?

Zona Sur

*Guerreros de Oaxaca vs Diablos Rojos del México

*Bravos de León vs Olmecas de Tabasco

*Pericos de Puebla/Piratas de Campeche vs Pericos de Puebla/Piratas de Campeche

Zona Norte

*Algodoneros del Unión Laguna/Rieleros de Aguascalientes vs Toros de Tijuana

*Acereros de Monclova/Charros de Jalisco vs Caliente de Durango

*Acereros de Monclova/Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey

Boletos a la postemporada de LMB tiene solo un boleto en disputa

En la Zona Sur, ya no habrá modificaciones y se conocen los equipos que jugarán los playoffs, sin embargo el último juego definirá la posición que asuman entre los seis mejores, estando implicados en ese suspenso los Piratas de Campeche y los Pericos de Puebla; la novena campechana y los emplunados concretarán cuál arrancará como local.

Hoy finaliza el rol regular de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte. Once de los doce boletos disponibles para acceder a la postemporada están definidos.

En el Norte, es donde hay un boleto en el aire y el último cupo se lo disputan Algodoneros de Unión Laguna y los Rieleros de Aguascalientes. En postemporada ya están calificados los Toros de Tijuana, Caliente de Durango, Sultanes de Monterrey, Charro de Jalisco y Acereros de Monclova.

Para Laguna y Aguascalientes no hay mañana y es el juego de este jueves 6 de agosto el que defina si van a la lucha por el campeonato o quedan eliminados.

Formato de competencia Playoffs LMB 2026

La postemporada arranca en ambas zonas Sur y Norte, el sábado 8 de agosto. Todas las series de playoffs en la LMB son a ganar cuatro de un máximo de siete juegos, mientras que el formato de las series de playoffs es 2-3-2, con el equipo con mejor récord en la temporada regular iniciando y acabando las series como local.

