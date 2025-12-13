Del cielo al infierno: así fue el amargo regreso de Chicharito a Chivas

Javier 'Chicharito' Hernández regresó a Chivas después de 14 años. El delantero volvió con la misión de liderar un proyecto deportivo ambicioso y cumplir la promesa que alguna vez hizo al partir rumbo a Europa: regresar al club que lo vio nacer.

Entrevista EXCLUSIVA con Javier ‘Chicharito’ Hernández

Pero lo que comenzó como una apuesta llena de esperanza terminó convirtiéndose en una de las etapas más frustrantes para el goleador tapatío. La directiva veía en él a un líder natural. Pero no pudo ser. ¿Qué pasó?

Los números que no respaldaron el regreso de Chicharito a Chivas

Lesiones, bajo rendimiento y controversias extracancha: un combo que dejó a Chicharito fuera de Chivas , otorgándole su estado de agente libre. El jugador de 37 años terminó sin campeonatos, sin un gol memorable y con la imagen del penal fallado como último recuerdo en la cancha.

En su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, el delantero nunca logró acercarse al nivel que lo catapultó al Manchester United en 2010. Sus estadísticas fueron discretas: apenas cuatro goles en 40 partidos.

Llegó lesionado, tardó meses en recuperar ritmo y con la llegada de Milito su participación se volvió aún más limitada, aunque dentro del grupo sus consejos fueron valorados, especialmente por jóvenes como Armando González.

Pero el entorno tampoco ayudó. Su presencia generaba más atención en redes sociales que en la cancha. A esto se sumaron polémicas extradeportivas, como videos virales en los que decía que "las mujeres están fracasando", declaraciones que provocaron críticas públicas, un deslinde de Puma y comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La salida de Chivas: el penal que condenó a Chicharito

Javier Hernández aún tenía la posibilidad de cerrar su etapa con un gesto heroico. Durante los cuartos de final contra Cruz Azul, pudo convertir un gol de penal y llevar a su equipo a semifinales.

Pero el disparo salió desviado. Vino la eliminación y el delantero se convirtió en blanco de burlas, incluso de la afición rival que coreó su nombre con tono irónico. Así se cierra su regreso: sin títulos, sin el impacto deportivo esperado y con un último recuerdo que nadie en Guadalajara podrá olvidar.