Este es el precio de los últimos tachones que usó Chicharito Hernández antes de retirarse de Chivas

Finalmente se hizo oficial la salida de Javier Hernández de las Chivas . El histórico delantero ya no continuará en el Guadalajara y aún no se sabe si le puso fin a su carrera como futbolista o si seguirá su futuro en otro club. En ese sentido, surgen muchas preguntas, pero los aficionados a los tachones se cuestionan cuánto cuestan los últimos tacos de Chicharito.

Se tratan de los tachones con los que le puso adiós a Chivas, con los que marcó su último gol y con los que falló quizás el penal más determinante con el club de sus amores (el penalti errado de Chicharito ante Cruz Azul en la Liguilla de este Apertura 2025) . En la página oficial de la marca, se puede ver el valor de los tacos del punta de 37 años.

Estos son los tachones de Chicharito Hernández y su precio

Chicharito Hernández lució en sus últimos partidos los tachones Puma Future 8 Ultimate FG de color Heat Fire y Black-Ravish (una suerte de naranja con negro y rosa). El precio de los tacos del delantero es de 4,799 pesos mexicanos en la tienda oficial de la marca del felino.

Entre sus características más destacadas, la compañía expresa que estos tacos que ha utilizado Chicharito incorporan la tecnología Fuzionfit en la cubierta, para un ajuste que acompaña la forma del pie como una segunda piel, sin restringir el movimiento.

También destaca la capa exterior en tejido de malla de alta densidad y tecnología GripControl Pro, que ofrece mejor agarre y manejo de la pelota. Por último, Puma hace hincapié en la nueva suela Flexgility, que es ideal para cambios de dirección a 360 grados, para moverse en el césped “sin restricciones y crear jugadas sin límite”.

Este calzado que utilizó el delantero de 37 años se destacan por ser unos tachones de calce regular, un diseño slip-on de cuello medio, con cordones, talón plano, interior en material textil, plantilla removible y liviana, y tecnología NanoGrip antideslizante. Está diseñado para superficies firmes (FG, césped natural).

