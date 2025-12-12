¿Chicharito Hernández se retira? Este fue el mejor sueldo que tuvo en su carrera

Tras un mal semestre, Javier Hernández finalmente se marcha de las Chivas de Guadalajara y los rumores sobre su posible retiro están más vivos que nunca, mientras que tiene 37 años y cumple 38 el próximo 1 de junio de 2026. En ese marco, se sabe que hoy en día Chicharito no necesitaría un sueldo alto para aceptar un nuevo equipo en caso de querer seguir jugando.

Más allá del dinero que quiera recibir en caso de seguir jugando, está claro que estará muy lejos que el salario que llegó a recibir cuando era jugador del West Ham de Inglaterra, equipo donde estuvo entre los mejores pagados gracias a una cifra que llegó a superar incluso lo que cobraba cuando jugaba en el Real Madrid. ¿Conoces los últimos tachones de Chicharito?

Chicharito Hernández en el West Ham|Henry Browne/Getty Images

Chicharito Hernández tuvo su mejor sueldo en el West Ham

De acuerdo a distintos reportes, el salario de Chicharito Hernández en el West Ham rondaba entre los 8 y los 10 millones de euros por temporada, siendo el equipo en el que más dinero ganó a lo largo de su carrera como futbolista profesional. Aunque nunca pudo asentarse como titular, marcó 17 goles y gozó de un gran sueldo.

Su segundo mejor salario se dio en LA Galaxy de la MLS, donde llegó a percibir 7 millones de dólares por temporada y era de los mejores pagados de la Major League Soccer. Allí convirtió 39 goles en 83 partidos.

Chicharito en el Real Madrid

¿Cuánto ganaba Chicharito en el Real Madrid?

Según la información del diario As, Chicharito estaba lejos de ser de los mejores pagados en el Real Madrid. Con la playera del Merengue disputó 33 partidos (9 goles) y ganaba cerca de 5 millones de euros por temporada, un número muy inferior al que tenía en la Premier League.

¿Cuál era el sueldo de Chicharito en el Manchester United?

Jugando para los Red Devils, Javier Hernández llegó a marcar 59 goles en 157 partidos. Y su salario en el Manchester United rondaba los 5 millones de euros también.

Chicharito en el Manchester United

Las estadísticas de Chicharito Hernández en el Apertura 2025 con Chivas

De acuerdo a los números que brindó el sitio BeSoccer, las estadísticas de Chicharito Hernández en las Chivas de Guadalajara en el último torneo de la Liga BBVA MX son las siguientes: