Delantero será el ‘9' del equipo y además fungirá como asesor deportivo; esto ocurrirá en la primera división

Este delantero causó bastante interés alrededor de su historia por contar con 41 años y seguir marcando goles a raudales. Sin embargo, el club donde estaba ya no le permitió seguir vinculado contractualmente y así se acabó su etapa con Alianza Lima. Por ello, a Hernán Barcos le llegó una propuesta que parece irrechazable.

¿Cuál fue la propuesta que recibió el delantero Hernán Barcos?

La calidad del ariete nacido en Bell Ville encontró en Perú su destino ideal, pues aunque con más de 40 años evidentemente algunas cosas desaparecieron… su olfato goleador se manifestó en todo momento. Pero ahora que Alianza Lima cerró sus puertas para Hernán, un club recién ascendido a la Liga 1 lo quiere como una pieza fundamental de su estructura deportiva.

El club de Cajamarca volvió al máximo circuito del balompié peruano y se indica que aunque Sport Boys se acercó para convencer al veterano… los recién ascendidos le ofrecieron una propuesta total. Se indica que el salario será mayor a lo que Boys le quería dar y además, le invitó a ser parte de un espacio de asesoramiento deportivo.

Con esto sobre la mesa, los reportes locales indican que el ofrecimiento de Cajamarca sería una propuesta que le ayudaría a seguir su carrera profesional… y a pensar en algo rumbo al retiro. Sin embargo, no hay ninguna firma de parte del argentino.

¿Cómo fue el 2025 del delantero Hernán Barcos?

Los años recientes las cifras indicaban que había un argentino que está rompiendo los registros goleadores. Sin embargo, no muchos lo conocían por estar en el fútbol de Perú. Pero los registros de su 2025 sostienen por qué resulta sorpresiva su salida de Lima… pese a sus 41 años.

En Copa Libertadores, Hernán marcó cinco anotaciones. En Copa Sudamericana anotó un tanto. En Liga 1 de Perú acumuló ocho goles y se agregó uno más en los Play Offs. 15 tantos en el año no son demasiados, pero siempre ha sido un ariete cumplidor. Ahora, se enfrentará a la que parece ser la última prueba de su carrera.