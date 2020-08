¿Traicionarán a Neymar en el PSG?

El delantero brasileño Neymar, del PSG, tiene como objetivo ganar este domingo la Champions League y lucir ante el Bayern Munich, triunfo que lo encaminaría hacia su mayor anhelo.

‘Ney’ busca ser reconocido como el mejor del mundo, y este 2020 sin Cristiano y Messi luchando por este galardón, será el momento ideal de ganar esa distinción.

El Balón de Oro no se dará en esta ocasión, pero el The Best que entrega la FIFA y que ha ganado reconocimiento está a su alcance si hoy tiene una actuación destacada.

¿Quién sería el traidor?

En el mismo PSG, está Mbappé, un jugador joven, con hambre de comerse el mundo y con una calidad indiscutible que ya sabe lo que es ganar un premio como el mejor del mundo.

Getty Images







Si el francés llega a tener una mejor actuación en el duelo de este día, sacaría ventaja al brasileño.

En la terna así podrían figurar Neymar, Mbappé y Lewandowski, este último también es competidor si hoy brilla en Lisboa.