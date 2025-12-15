Fue delantero de selección nacional, campeón en Inglaterra y decidió retirarse a los 34 años; esto atenta contra su vida

La alta exigencia de la profesionalización en el futbol actual requiere de un control total de los atletas. Ante eso, se han dado casos bastante particulares donde por problemas del propio cuerpo, deben detener sus actividades y se retiran antes de lo que se tenía planeado. Y aunque no lo ha confirmado... ya se da por un hecho que Oscar, el delantero brasileño, se retirará a los 34 años.

¿Por qué se retiraría el delantero Oscar a los 34 años?

En su momento se indicaba que el atacante nacido en Americana, Sao Paulo, era parte de las promesas mundiales de dicho país. Sin embargo, poco a poco el gran futbol que tenía se apagó y de manera sorpresiva, en el 2016 anunció que se iría a China por un evidente ámbito económico. En ese momento tenía 24 años.

Ya en el ocaso de su carrera, tras su paso por el balompié de Asia, a principios de 2025 regresó a casa con el Sao Paulo. Esto indicaba una buena oportunidad de seguir compitiendo en un alto nivel y estar cerca de los suyos. Sin embargo, en noviembre tuvo un percance que le hizo perder la consciencia tras una disminución arterial y ritmo cardíaco.

Aunque se indicó que no había riesgo de muerte tras dicho percance, fue en agosto (tras una fractura donde estaban estudiando su cuerpo) que le encontraron una anomalía cardíaca. Con esto, él mismo declaró: “ Estuve muy atento y afirmé que me retiraría si mi salud corría algún riesgo”.

¿La decisión del retiro ya está tomada por parte del delantero Oscar?

El internacional con Brasil en la Copa Mundial de la FIFA en 2014 se tomó unas vacaciones a la mitad de lo que serían los preparativos para el 2026 con su equipo. Los reportes de ESPN que se confirmaron posteriormente por Ge Globo, indicaron que el ex campeón con el Chelsea en Inglaterra quiso tomarse unos días con la familia.

Y según lo dicho por los distintos medios, el hombre de 34 años anunciaría su retiro, provocado específicamente por los problemas de salud. Ante algo tan delicado como un asunto cardíaco, requiere de una detención de la alta intensidad física en la que vive un futbolista profesional.