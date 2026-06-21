Es el delantero titular de selección campeona del mundo y América lo quiere como refuerzo para Apertura 2026

Guillermo Almada busca reforzar al América de cara al Apertura 2026 y lo haría con un jugador de un país campeón del mundo que participa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como delantero titular. El estratega uruguayo buscaría firmar a Federico Viñas, del Club León tras acabar su préstamo con el Real Oviedo, para la próxima campaña.

Las Águilas sufrieron de más parra encontrar consistencia en la posición de centro delantero durante el Clausura 2026 debido a lesiones y demás circunstancias que acompañaron al equipo azulcrema. Brian Rodríguez, quien funge como extremo, tuvo que jugar en múltiples ocasiones como "9" y por eso la gerencia deportiva busca a un ariete que dé soluciones el próximo curso.

Una de las ventajas de este fichaje es el reencuentro de Almada y Viñas. Los charrúas coincidieron en el Oviedo durante la última temporada. El estratega trabajó como director técnico del club español hasta que fue cesado al concretarse el descenso a la segunda división. Durante los 20 partidos en los que Viñas estuvo bajo las órdenes de Almada consiguió ocho goles y una asistencia.

Además, Viñas regresaría al nido águila tras su paso por León y el futbol español. El uruguayo llegó al América para el Apertura 2020 y fue parte del equipo hasta el Clausura 2023. Durante ese lapso disputó 122 partidos, anotó 24 goles y fue nombrado el mejor jugador joven en 2021.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Federico Viñas es otro delantero que América tiene su radar. 😮



Guillermo Almada lo conoce de su paso en el Real Oviedo y no se descarta su regreso. 🇺🇾



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América, con interés en otro futbolista de la Liga Española

El objetivo de las Águilas es armar un equipo competitivo que aspire al campeonato en su primera temporada sin André Jardine. Los de Coapa buscarían regresar a otro futbolista con pasado en la LIGA BBVA MX en la figura de Nelson Deossa.

El futbolista colombiano es jugador del Real Betis hasta que termine su contrato en el verano de 2030, pero Almada también lo tuvo bajo sus órdenes en Pachuca. Juntos ganaron una Concachampions y después el valor del futbolista creció tanto que se fue vendido a Rayados de Monterrey antes de cruzar el charco para firmar con el cuadro bético. Sin embargo, el interés por el futbolista colombiano es alto y también es buscado por el Vasco Da Gama de Brasil.