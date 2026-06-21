La COMBINACIÓN de resultados para que Ecuador CALIFIQUE a dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Luego del empate ante Curazao sin goles en el Estadio Kansas City, Ecuador necesita de un milagro ante Alemania en la última fecha para poder avanzar a los dieciseisavos. El cuadro dirigido por Sebastián Becaccece apunta a ser el tercer lugar del Grupo E cuando termine la primera ronda. Eso significa que enfrentarían a un primer lugar de los sectores A, B, D, G; K o L en caso de que sea uno de los mejores terceros lugares.

El único resultado que garantizaría la participación de Ecuador en dieciseisavos sería un triunfo sobre Alemania. Si empata o pierde contra el cuadro teutón, los ecuatorianos quedarían fuera del torneo tras la fase de Grupos. No hay más para el equipo de la CONMEBOL más que vencer a la tres veces campeona del mundo.

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Ecuador y el sueño de clasificar como segundo lugar del Grupo E

De acuerdo con el modelo de The Athletic, hay un escenario en el que Ecuador podría avanzar como segundo lugar del Grupo E. Para ello, además de vencer a Alemania, necesitaría que Curazao se imponga a Costa de Marfil en el último encuentro de la fase de grupos. En ese caso, le tocaría enfrentar al segundo lugar del Grupo I, que podría ser Noruega, Senegal o Francia.

La posibilidad de avanzar como tercer lugar para Ecuador es más complicada. Un triunfo sobre los germanos y un empate entre los de CONCACAF y los de la Confederación Africana les darían esa posibilidad. En ese caso, se enfrentarían a alguno de los ganadores de los Grupos A, B, D, G, K o L.

El conjunto ecuatoriano ha participado cinco veces en la Copa del Mundo de la FIFA. Sin embargo, solo en euna ocasión ha logrado superar la fase de grupos. Eso ocurrió en la edición de Alemania 2006, cuando vencieron a Polonia y a Costa Rica en la primera ronda. Después, cayeron contra Inglaterra en los octavos de final para acabar su mejor participación en un torneo internacional.