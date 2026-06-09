Deroy Duarte: el futbolista que nació en Países Bajos pero prefirió representar a Cabo Verde y hoy juega su primer mundial

Cuando se consumó la clasificación de Cabo Verde, el mundo entero se metió de lleno en la historia de un país que es un archipiélago que tiene solamente 530, 000 habitantes. Y justamente a nada de que se consume su debut en Mundiales, destaca el testimonio de Deroy Duarte. El nacido en Países Bajos honró las raíces de sus padre y así jugará una Copa del Mundo que será legendario para la nación africana.

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¿Quién es Deroy Duarte, mundialista con Cabo Verde?

Con 26 años, llegar a un Mundial es el auténtico sueño. El futbolista del Ludogorets de Bulgaria vive un momento profesional espectacular y es uno de los hombres destacados de este seleccionado que sorprendió al mundo entero. Pero la historia del nacido en Rotterdam también tuvo un momento de elección que marcó - en este caso positivamente - su presente.

Nacido en territorio europeo y formado en el futbol de los Países Bajos, la presión fue alta cuando además hizo los procesos formativos desde la Sub-18. Sin embargo, en marzo de 2022, cuando Qatar estaba en vísperas… Deroy Duarte decidió representar a la selección africana de Cabo Verde.

Eso por supuesto marcó su día a día, entendiendo que ahora era la gran estrella para guiar al país a un sueño que en ese momento se percibía muy lejano. Pero poco a poco, triunfo tras triunfo, él y toda una nación veía que la realidad se apoderaba de ellos y así consiguieron su pase a este Mundial. Con eso, Deroy Duarte entendió que decidió bien al honrar la historia de sus padres y ahora vivir el sueño mundialista.

¿Qué le espera a Deroy Duarte y a Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA?

El gran logró se concretó y en estos momentos todo es un sueño para ellos, por eso se espera con ansias su debut cuando enfrenten a España el lunes 15 de junio. Aunque la realidad es que las expectativas son bajas, el equipo espera que Deroy Duarte sea una vía de escape para conseguir cosas positivas en un Grupo H donde también está Arabia Saudita y Uruguay.

Las estadísticas del hombre de 26 años con selección indican 30 encuentros, dos asistencias y casi 1800 minutos. Por ello, también tiene una cita con la gloria pensando en marcar su primer gol en la selección… con el Mundial como su gran espectador.