Previo a la final de la Europa League se desata la violencia

Un aficionado español y otro italiano fueron hospitalizados este día en la ciudad de Budapest luego de una pelea entre aficionados de los equipos de Sevilla y de Roma, horas previas a la final de la Europa League que ambos conjuntos disputarán en la capital húngara, informó la policía local.

Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023

Según las autoridades, "varias personas" participaron en una pelea en la avenida Egressy, cercana al estadio Puskás Aréna, donde se jugará el partido a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: VIDEO: Érick Gutiérrez 'atrapa' a un compañero del PSV cantando Peso Pluma

Tres personas resultaron heridas y dos de ellas fueron hospitalizadas, informó la policía húngara, que agregó que los agentes intervinieron "en pocos minutos".

La Policía de Budapest, por otra parte, ha abierto una investigación por un presunto delito de vandalismo cometido en grupo y hasta el momento han sido detenidas siete personas de nacionalidad polaca.

Según la prensa local, las autoridades esperaban enfrentamientos entre los ultras del Sevilla y del Slask Wroclaw polaco, ya que éstos podrían buscar en Budapest una revancha por un altercado con aficionados sevillistas en el año 2013.

Aficionados de la Roma recuerdan su trágico pasado

Los aficionados del equipo de Roma viven emocionada e ilusionada las horas previas al inicio del partido ante el Sevilla, con el título de la Europa League en juego, pero no puede olvidar su trágico pasado, en concreto aquella final de Copa de Europa de 1984.

El 30 de mayo de 1984, hace 39 años, la Roma vivió su noche más trágica. Perdió la final de la Copa de Europa ante el Liverpool, en los penaltis y en el Estadio Olímpico de Roma. Una fecha que no se borrará jamás de la mente de los 'giallorossi', que ahora viven con cierto temor las horas previas a la final de Europa League ante el Sevilla.

Te puede interesar: Mourinho no le teme a la historia del Sevilla en Europa League

"Los romanistas estamos nerviosos, con un poco de miedo y superstición por todo lo que ha pasado en nuestra historia al nivel de copas o de campeonato italiano. Hemos tenido siempre, digamos, desgracias. Desde 'Scudetto' perdidos, Copas de Europa perdidas... entonces estamos muy expectantes, pero también con confianza", declaró un aficionado de ‘La Loba’.