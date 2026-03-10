Desde Grecia revelan el posible futuro de Orbelin Pineda

Orbelín Pineda se ha convertido en un pilar en el esquema del AEK de Atenas desde su llegada en 2023 y por ello, el cuadro helénico lo quiere blindar. El volante mexicano tiene vínculo con el club europeo hasta julio del próximo año, pero desde Grecia reportan que buscan renovarlo antes de que llegue una oferta que seduzca al mediocampista o peor aún, que se pueda ir como agente libre y no dejar ganancia en las arcas del conjunto de la capital griega.

De acuerdo a información del diario Athletiko, el AEK tiene todo listo para ofrecerle una extensión de contrato al ex jugador de las Chivas del Guadalajara y quedarse con él hasta 2028. De momento, Pineda tiene contrato hasta mediados de 2027 y podría negociar con cualquier club en enero para llegar como agente libre, algo que quiere evitar el cuadro ateniense. Será en los próximos días cuando se revele si Pineda aceptó una renovación de contrato o si esta en sus planes dejar Grecia el próximo año y enfilarse a una nueva aventura ya sea en el futbol de Europa o en el continente americano.

Nueva liga a la vista

Pineda y el AEK son líderes de la Liga de Grecia con 56 puntos conseguidos y con solo dos partidos más por disputarse. Su más cercano perseguidor es el PAOK con dos unidades menos, justamente de otro mexicano; Jorge Sánchez. Parece ser que el trofeo del campeonato helénico quedará en manos mexicanas y será cuestión de tiempo si las arcas del AEK o del PAOK se abren.

Por si fuera poco, el club de la capital griega está en los octavos de final de la UEFA Conference League y parte como favorito ante el Celje esloveno en su llave, por lo que un doblete tampoco suena tan descabellado.