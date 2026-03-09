Fecha y HORA EXACTA del Clásico Nacional, Chivas de Guadalajara vs América, de media semana

El Clásico Nacional entre Chivas y América correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil ya tiene fecha y hora confirmadas, luego de que incidentes de violencia en Guadalajara, Jalisco, obligara a las autoridades a reprogramar el encuentro.

Fecha y hora exacta del Clásico Nacional Chivas vs América Femenil

Chivas y América Femenil se verán las caras este martes 10 de marzo a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara en donde se espera un atractivo encuentro debido al gran momento que atraviesan ambos equipos.

Las Águilas llegan con paso invicto en lo que va del torneo Clausura 2026; sin embargo, es el Rebaño Sagrado el que tiene mejor posición en la tabla, a pesar de haber sufrido una derrota ante Pumas, por lo que buscará la victoria para alejarse de su acérrimo rival y garantizar los primeros puestos de la clasificación con miras a la Liguilla.

Además de presentarse como visitantes, el América también tendrá en su contra las sensibles bajas de sus referentes Scarlett Camberos, además de la posible ausencia de Sarah Luebbert quien presentó molestias musculares durante un compromiso amistoso que disputó el equipo en contra de la Selección de Venezuela, por lo que podría perderse el encuentro.

Por su parte, las Chivas solo tienen en duda la participación de Jasmine Casarez quien sufrió molestias musculares durante su concentración con la Selección Mexicana en la pasada Fecha FIFA, lo que la obligó a trabajar por separado y será hasta el último momento cuando se sepa si entra en la convocatoria de su director técnico.

Fecha: martes 9 de marzo

Hora: 19:05 horas

Estadio: Akron

