CONFIRMADO: Desde Uruguay afirman que Cruz Azul NO fichará a un campeón del mundo

La búsqueda de Cruz Azul por fichar a ujn delantero cada vez se complica más. Primero, fue el tema Miguel Borja, quien ya tenía todo listo para defender la camiseta de la Máquina Celeste, pero un tema de registros para jugadores no formados en México frenó la operación. Ahora, Joao Pedro; del Atlético San Luis y Christian Ebere del Nacional de Uruguay son sus opciones, pero desde suelo charrúa afirman que el nigeriano no llegará a la Liga MX.

En charla con el medio Ovación, Roberto "Chiqui" García; Directivo del Plaza Colonia reiteró que el delantero africano tiene dos propuestas del 'exterior' y que no hay interés en aceptar la de Cruz Azul: "No es así, estamos por dos propuestas de otro lado"., comentó García.

Situación de Camilo Cándido

Por otro lado, Flavio Perchman; Vicepresidente del Nacional de Montevideo dio a conocer a Punto Penal que el defensa uruguayo tiene todo listo para volver a su tierra natal. “Camilo Cándido viene al club por dos temporadas. Calculo que llega en la mitad de la semana que viene.'', destacó.

Finalmente, el mismo Cándido destacó que el equipo de La Noria dio todas las facilidades para que se diera su regreso: “Salir de Cruz Azul no fue para nada fácil, ellos se portaron muy bien al final y les agradezco por eso. No quería pasar tanto tiempo sin poder entrenar con un equipo. Estuve entrenando solo y no es lo mismo. Ahora tengo la tranquilidad de que se dio”, mencionó el defensor sudamericano.

Finalmente, Cándido tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con Cruz Azul, por lo que se convertirá en agente libre cuando finalice su vínculo con el equipo celeste.