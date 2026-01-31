¡INFARTANTE! La semana que se le avecina a Cruz Azul a partir de hoy

La Máquina de Cruz Azul tendrá una semana complicada en donde jugará tres partidos (dos de Liga BBVA MX y uno de Liga de Campeones de la Concacaf) y con ello una logística muy difícil entre viajes y distancias por recorrer.

Un calendario apretado para La Máquina

Será una semana complicada para Nicolás Larcamón y Cruz Azul luego de viajar este jueves desde la Ciudad de México hasta la frontera en Ciudad Juárez donde jugará en el famoso Viernes Botanero frente a los Bravos.

Permanecerán unos días en la frontera aprovechando el frío en el norte del país y prepararse para el duelo de a mitad de semana la próxima semana en Vancouver, Canada en su primer compromiso de la Liga de Campeones de la Concacaf para después regresar el próximo jueves a la Ciudad de México, entrenar y al día siguiente viajar a Toluca para concentrarse y medirse en el juego de la Jornada 5 a los Diablos Rojos en el Nemesio Diez el sábado 7 de febrero.

Cruz Azul no se baja del Mercado de Pases

Por otro lado, en conferencia de prensa, el director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón habló sobre la confianza que tienen en la Noria de conseguir cerrar dos o tres refuerzos antes que termine el mercado de piernas el próximo 9 de febrero.

“El mercado viene desarrollándose, hay que resolver las salidas para determinar las entradas, algo unas situaciones que han pasado, hay que terminar de conformar la plantilla con 2 o 3 nombres más, son necesarios con la salida que tuvimos, una reestructura importante del plantel, confío que en los 10 días del cierre de mercado, estamos bien encaminados de tener buenas noticias, con esa confianza decir que se está trabajando bien por parte de la organización”, aseguró Nicolás Larcamón en conferencia de prensa.

